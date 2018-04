Politica



Minniti (Lega): "Aggressione, ridicola la pena inflitta al nigeriano"

sabato, 21 aprile 2018, 15:01

“Mi chiedo spesso che razza di paese è questa povera Italia in cui ladri, spacciatori e delinquenti di ogni genere possono circolare tranquillamente nella certezza della assoluta impunità”.

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sulla vicenda dell’aggressore delle due donne a San Concordio e S. Anna, un nigeriano di 37 anni, prontamente individuato dalla polizia e destinatario di un semplice foglio di via per tre anni dal territorio di Lucca.

"E’ amaro constatare - prosegue Minniti - che l’accusa di lesioni aggravate e la rottura di uno zigomo non siano stati considerati motivi sufficienti per l’adozione di provvedimenti più severi rispetto al semplice foglio di via che è una misura ridicola giacchè il gentiluomo potrebbe delinquere ancora in altre città. E’ anche estremamente sbagliato il messaggio sotteso a provvedimenti così blandi dal momento che qualcuno potrebbe ritenere che è possibile andare in giro, usare la forma di violenza più deprecabile ed ingiustificabile che è quella contro le donne e farla franca. Alla polizia, ai carabinieri, alla polizia municipale esprimo la più viva gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente fra mille difficoltà ma la responsabilità di questo corto circuito è delle istituzioni che non fanno il loro dovere in materia di sicurezza. In città ci sono stati altri episodi di violenze sulle donne: l’aggressione al medico, la violenza sessuale sulla commessa di via Fillungo ed altri ancora. Molti cittadini mi confessano di aver paura di andare in giro ed in effetti nessuno può sentirsi al sicuro".

"Sindaco ed assessori - conclude Minniti - quando accadono fatti del genere non rilasciano alcuna dichiarazione. Crederanno forse che la questione sicurezza non sia affatto una emergenza? Perché a Lucca non si applicano le norme del decreto sulla sicurezza urbana?"