Minniti (Lega): “La centrale elettrica sul Serchio danneggia l’ambiente, ma la variante è stata approvata lo stesso”

venerdì, 20 aprile 2018, 13:05

Così il segretario di Fratelli d'Italia Provincia di Lucca Marco Chiari in merito alle polemiche sollevate dai commercianti che si sentono più che mai vessati da Palazzo Orsetti

giovedì, 19 aprile 2018, 23:21

Il consiglio comunale del capoluogo ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Bindocci che chiede il declassamento dell'autostrada Bretella o almeno di garantirne la sicurezza e una tariffa adeguata. Ma il fatto che gran parte dei consiglieri di minoranza non abbia partecipato al voto provoca la reazione negativa...

giovedì, 19 aprile 2018, 23:15

La crisi siriana divide il consiglio comunale di Lucca. È stata infatti approvata una mozione a favore dell'impegno del comune a sostegno di iniziative per la pace in Siria, con i soli voti favorevoli del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

giovedì, 19 aprile 2018, 19:14

Simona Testaferrata interviene in merito alla variante al regolamento urbanistico per permettere la realizzazione di un impianto idroelettrico (denominato "Pasquinelli") sul fiume Serchio, nella frazione di Sant'Anna (località il Palazzaccio) in quanto l'impianto necessita di infrastrutture di supporto

giovedì, 19 aprile 2018, 13:09

Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti: «Tra penuria di convogli, collegamenti rarefatti e raddoppio ferroviario che procede a rilento qui non va»

giovedì, 19 aprile 2018, 11:41

La presa di posizione arriva dal coordinatore regionale, Francesco Torselli, dall'onorevole Riccardo Zucconi e da Marina Staccioli e Michela Senesi, rispettivamente coordinatrice regionale dei Dipartimenti Tematici di Fratelli d'Italia e responsabile regionale del Dipartimento Scuola