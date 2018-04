Politica



Montemagni (Lega): “50 licenziamenti a villa Santa Maria. I 30 ospiti saranno ricollocati in strutture idonee?”

martedì, 24 aprile 2018, 14:09

"Si chiude nel peggiore dei modi - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la vicenda legata alla residenza sanitaria di Villa Santa Maria a Lucca. Ci sono - prosegue il consigliere - ben cinquanta persone licenziate e la necessità, dunque, di ricollocare una trentina di ospiti della struttura in ambienti consoni alle loro necessità. Il dramma di tante lavoratrici, tra l'altro quasi tutte in un'età critica per poter ritrovare facilmente un lavoro - precisa Montemagni- a cui si aggiunge, come detto, l'impellente necessità di sistemare al meglio chi era alloggiato nella Rsa lucchese. Nonostante il diritto di prelazione nel caso la Kcs dovesse assumere - sottolinea l'esponente leghista - tale ipotesi non può, dunque, certamente rasserenare chi ha perso il posto di lavoro. Insomma - conclude amaramente Elisa Montemagni - siamo di fronte ad una delle tante criticità in ambito lavorativo che coinvolgono Lucca e provincia; un brutto colpo, seppur preannunciato, per tante mogli e madri che magari, finora, erano pure le uniche, del nucleo familiare, a portare a casa uno stipendio...".