Politica



Montemagni (Lega): "Nordafricano aggredisce due donne. Urge assicurarlo alla giustizia"

martedì, 17 aprile 2018, 15:55

"Sono venuta a conoscenza - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che, da alcuni giorni, un nordafricano gira impunemente per Lucca, aggredendo le donne. Un fatto - prosegue il consigliere - di indubbia gravità e ci auguriamo che questo energumeno venga ben presto individuato e sanzionato a dovere. Pare che, ad oggi - sottolinea Montemagni - questo ignobile individuo abbia schiaffeggiato una prima vittima, mentre un'altra malcapitata è stata colpita in faccia dall'uomo, riportando una prognosi di ben tre settimane. Insomma - rileva l'esponente leghista - la questione non è assolutamente da sottovalutare, poiché l'atteggiamento aggressivo di questa persona non promette nulla di buono. Occorre, dunque - precisa la rappresentante del Carroccio - che le Forze dell'Ordine agiscano, dunque, con prontezza per scongiurare azioni, magari ancora più riprovevoli da parte dell'aggressore. Il nostro - conclude seccamente Elisa Montemagni - è,quindi, un accorato appello, immaginiamo condiviso da tutte le donne lucchesi, affinché questo delinquente smetta di nuocere."