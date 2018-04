Politica



Montemagni (Lega): "Sottopassi, ribadiamo la necessità della valutazione d'impatto ambientale"

giovedì, 26 aprile 2018, 11:29

"In una nostra recente interrogazione - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - avevamo ribadito l'opportunità di effettuare il procedimento di Via anche per l'evidente incremento nelle zone in questione di inquinanti atmosferici ed acustici. A prescindere dalle ultime valutazioni tecniche - prosegue il consigliere - confermiamo, dunque, la nostra forte preoccupazione per la manifestata volontà di non sottoporre a Via la tratta ferroviaria Pescia-Lucca che s'inserisce, com'è noto, nel progetto di potenziamento della linea Pistoia-Viareggio."



"Siamo, dunque - sottolinea l'esponente leghista - in perfetta sintonia con i vari Comitati che, probabilmente, ricorreranno al Tar, a fronte di una improvvida decisione la quale, molto probabilmente, comporterebbe un impatto devastante per l'intera zona. Da parte nostra - conclude seccamente Elisa Montemagni - siamo pronti, quindi, a continuare ad appoggiare concretamente ogni iniziativa, tesa a favorire l'attivazione di una fondamentale "valutazione ambientale", tenendo in giusta considerazione le naturali istanze dei residenti, ovviamente allarmati per un progetto che rischia di essere fortemente impattante per tutta l'area; d'altronde, dopo anni di colpevole inattività, non capiamo minimamente tutta questa improvvisa fretta da parte della giunta di risolvere in tale modo totalmente inadeguato, assumendosene dunque tutta la responsabilità anche futura, la delicata questione."