Politica



Olivati (Lucca Civica): "Nuovi interventi del comune contro il rischio allagamenti a Sant'Anna"

venerdì, 13 aprile 2018, 17:05

Il consigliere comunale – gruppo consiliare Lucca Civica, Gabriele Olivati, in merito alla questione del cosiddetto tubone a Sant'Anna.

"L'annuncio risale a giovedì 12, nell'oratorio parrocchiale, durante l'assemblea sui Progetti di Innovazione Urbana - esordisce Olivati - . L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini e i tecnici hanno annunciato che contestualmente ai lavori di riqualificazione del verde e della viabilità, saranno realizzati interventi per il deflusso delle acque lungo viale Einaudi e piazzale Sforza.

L'area tra via Matteotti e viale Einaudi è un polmone verde per il quartiere. Sarà interessata da lavori in cui il Comune, grazie ai fondi vinti, realizzerà un parco e migliorerà la zona dei campi sportivi. Un'iniziativa che rischiava di essere vanificata dal rischio di allagamenti. Da decenni, gli abitanti segnalavano il problema del cosiddetto “tubone”: il fosso di raccolta delle acque, collegato al canale che corre di fianco alla via Pisana, era ostruito in un tratto interrato - prosegue -.

Con i nuovi lavori questa situazione, finalmente, sarà risolta. Assieme alla riqualificazione del parco, è prevista infatti la realizzazione di una cassa di espansione, e di un tubo largo un metro, che passerà sotto viale Einaudi, e collegherà i fossi dei campi alla rete esistente di raccolta delle acque.

Ma non solo: nella zona di piazzale Sforza, la ditta che ha vinto l'appalto ha acquistato un terreno accanto al piazzale, su cui sarà realizzata un'altra cassa di espansione: il tutto sarà ceduto a titolo gratuito al Comune.

Un grandissimo miglioramento nella salvaguardia idraulica nel quartiere, che si va ad aggiungere agli interventi per la riqualificazione del verde, alla realizzazione del centro civico, di una pista ciclabile, del sottopassaggio ciclopedonale, e - conclude - della rotonda davanti porta Vittorio Emanuele".