Politica



Partecipate, tre nuovi componenti per il Cda di Lucca Crea: Mario Pardini, Aldo Gottardo e Marzia Riccomi

giovedì, 5 aprile 2018, 16:52

Si svolgeranno nei prossimi giorni le audizioni pubbliche relative alle nomine in cinque enti, aziende e istituzioni partecipate dal Comune.

In base all'atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale nel mese di dicembre, nelle scorse settimane è stato infatti pubblicato un avviso per raccogliere le autocandidature relative a 18 posti le cui cariche sono in scadenza da qui ai prossimi mesi. La nuova procedura prevede adesso l'attivazione dei colloqui pubblici con i candidati selezionati.

Questo il calendario delle prime audizioni pubbliche:

giovedì 12 aprile alle 12 in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, si svolgerà il colloquio per la nomina a direttore scientifico della Fondazione Dino Terra: la candidata selezionata è Daniela Marcheschi.

venerdì 20 aprile in sala Rossa di palazzo Orsetti si svolgeranno i colloqui per le nomine di tre componenti del consiglio di amministrazione di Lucca Crea (dalle ore 9 alle 10 circa): i candidati selezionati sono Mario Pardini, Marzia Riccomi e Aldo Gottardo.

sempre venerdì 20 aprile alle 10.20 ci sarà il colloquio per la nomina dell'amministratore unico di Itinera: la candidata selezionata è Laura Celli.

lo stesso giorno a partire dalle 10.40 si svolgeranno invece i colloqui per le nomine di due componenti del consiglio di amministrazione di Gesam Gas e Luce Spa, per le quali sono stati selezionati Giovanni Iacopetti (avvocato) e Luca Pighini e per tre componenti del collegio sindacale: i candidati selezionati sono in questo caso Roberto Sclavi, Cristina Elena Dell'Arsina ed Eleonora Vannucci.

lunedì 23 aprile alle 9 è infine fissato il colloquio per la nomina di amministratore unico di Lucca Holding Spa: il candidato selezionato è Claudio Del Prete.

Tutti i colloqui si svolgeranno a porte aperte e saranno tenuti dal sindaco Alessandro Tambellini, cui compete per legge la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca all'interno di enti, aziende e istituzioni. Il calendario dei colloqui con la specifica dei singoli orari è reperibile sul sito www.comune.lucca.it.