Risciò: nuovo ribaltamento sulle Mura. Barsanti (CasaPound): "Il Comune deve intervenire"

lunedì, 9 aprile 2018, 15:24

Dopo l'incidente che ha coinvolto, sabato, una madre lucchese investita con sua figlia da un risciò a noleggio, oggi se ne è ribaltato un altro sulla discesa di via dei Bacchettoni. A darne la notizia il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound): "Intorno alle due e mezzo di questo pomeriggio un risciò con a bordo una famiglia francese si è ribaltato sulla discesa sotto la casermetta San Salvatore. Complice la velocità e l'asfalto bagnato, al momento di girare per entrare nel parco giochi Bertolucci il mezzo si è ribaltato. A farne le spese il padre della famiglia, che è rimasto schiacciato. I francesi sono stati soccorsi dai passanti e l'uomo, seppur contuso, non ha voluto che fosse chiamata l'ambulanza."

"Questo episodio segue di due giorni l'investimento di una madre lucchese e della figlia di appena quattro mesi. Le due sono state colpite da un risciò e la bambina, cadendo dal passeggino, ha sbattuto la testa al suolo. Le conseguenze potevano essere drammatiche - continua Barsanti - come anche nel caso successo oggi, che emerge alle cronache grazie a un testimone oculare. Possiamo però essere certi che incidenti di questo tipo avvengano spesso senza che se ne abbia notizia. Questi incidenti si aggiungono agli altri disagi creati dai risciò per la circolazione e la sicurezza stradale. Grandi quanto un veicolo, instabili in discesa, guidati in modo spericolato e usati come un giocattolo, i risciò sono diventati ormai un incubo per i lucchesi."

"Sono anni che si chiede una loro forte limitazione - conclude Barsanti - e sono mesi che il sindaco Tambellini dice di star studiando il caso. Bene, è arrivato il momento di agire. Il Comune deve emettere un'ordinanza prendendo esempio da altre città, come Firenze, e garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone."