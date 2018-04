Politica



Rsa, FdI chiede una commissione d'indagine

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:33

“Chiediamo una commissione d'indagine sull'affidamento in concessione del servizio di gestione globale per le comunità residenziali per anziani Pia Casa e Centro Anziani e strutture collegate finalizzata alla valutazione del corretto adempimento degli impegni assunti in sede di aggiudicazione della concessione di che trattasi e al controllo dell'operato dall'amministrazione comunale” lo rende noto Fratelli d'Italia Lucca che ha inviato una specifica richiesta al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e al sindaco.

“Il comune di Lucca ha stipulato un contratto di affidamento di queste strutture per la durata di tre anni a decorrere dal 1 dicembre 2016 alla ditta Progres di Parma, una cooperativa S.r.l. –ricorda Fdi – Alle formali richieste di dettagli sulla concessione da parte del nostro rappresentante in consiglio comunale Nicola Buchignani, tramite accesso agli atti, sono seguite informazioni lacunose e incomplete ed emerse irregolarità quali il ritardo da parte del concessionario nel corrispondere il canone pattuito (oltre 62 mila euro per il primo semestre) senza che l'amministrazione comunale sia ricorsa alle penali previste”.

“Ma Progres è inoltre riuscita a ridurre di più di un terzo il suddetto canone per spese di manutenzione non meglio precisate, non comprese ed in contrasto con i Capitolati – prosegue Fratelli d'Italia – Temiamo che questo possa essere riconosciuto come un 'illecito contabile amministrativo', favorito dal beneplacito del Comune che ci risulta sia in deficit anche dal punto di vista della vigilanza su quanto accade nella gestione delle residenze”.

“Il comune ha dimostrato inezia amministrativa non tollerabile perché riguarda una fascia debole come quella degli anziani bisognosi di riparo cure e assistenza qualificata – chiude FdI – Chiediamo fortemente l'istituzione di una commissione d'inchiesta e siamo pronti ad interessare ANAC e Corte dei Conti, con il Dipartimento Legale-Affari Sociali di Fratelli d'Italia Lucca che ha già predisposto gli atti necessari”.