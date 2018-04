Politica



Santini (SìAmo Lucca): "Casermetta, il Teatro Del Carretto che disdice l'affitto, ma Opera delle Mura investe soldi pubblici per mantenere la mostra. Tutto regolare?"

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:54

"Il Teatro del Carretto disdice dell'affitto dei locali della casermetta San Martino, perché la mostra "Le stanze del sogno" non ha avuto il riscontro sperato, e l'Opera delle Mura e il Comune che fanno? Anziché dare ad altri la possibilità di usufruire dell'immobile (attingendo alla graduatoria di quanti sono rimasti fuori dalle contestate assegnazioni che risalgono al 2015) investiranno propri fondi per far proseguire l'iniziativa. Alla faccia di chi con difficoltà gestisce le altre strutture. Quindi, mentre l'ente pubblico piange continuamente miseria e a tutte le associazioni vengono fatti pagare dei costi, per aiutare qualcuno invece si trovano facilmente e si utilizzano soldi pubblici. E' tutto regolare?". Lo sostiene Remo Santini (SìAmoLucca) nella sua veste di presidente della Commissione controllo e garanzia del Comune. "Ho più volte denunciato sia la mancanza di trasparenza che la politica dei due pesi e delle due misure per l'assegnazione delle casermette, e gli sviluppi degli ultimi giorni lo confermano clamorosamente. Negli ultimi mesi su mia sollecitazione sono state convocate ben due sedute dedicate a questo tema - spiega Santini - durante la prima è emerso che 6 associazioni su 9 non erano in regola per pagamenti o rispetto degli orari di apertura, nella seconda ovviamente venimmo rassicurati che tutte le irregolarità erano state sanate, come per magia. Ma ora, con questa nuova vicenda che è emersa, arriva la goccia che fa traboccare il vaso. Nessuno mette in dubbio il valore del progetto culturale allestito dal Teatro Del Carretto, e dispiace che (complice anche il biglietto a pagamento per l'ingresso che già suonava come una nota stonata in base al regolamento di concessione) non abbia avuto successo. Ma il fatto che l'Opera delle Mura si appresti a stipulare una convenzione con la nota compagnia, accollandosi i costi della mostra stessa, cozza con le motivazioni alla base della rivoluzione delle concessioni, ovvero garantire un introito per le casse dell'Opera delle Mura e di conseguenza del Comune". Santini stigmatizza poi le parole del presidente dell'Opera, Alessandro Biancalana. "Ha annunciato che i costi annuali che l'Opera dovrà sobbarcarsi interamente per prendere la gestione diretta della mostra sarà intorno ai 20mila euro - continua il presidente della commissione Controllo e garanzia -. Cosa penseranno coloro che hanno in assegnazione le altre casermette? Perchè dare soldi pubblici a un'iniziativa privata che ha fallito? Perché ad una sì e alle altre no? Oltretutto, la spesa di 20mila euro andrà ad aggiungersi al mancato incasso di affitto annuo, che per la casermetta S.Martino era di 8 mila euro. Ci vogliamo vedere chiaro su questa operazione: chiederò tutti gli atti e i passaggi fatti, per appurare eventuali responsabilità".