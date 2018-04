Politica



Scuola media di Ponte a Moriano, Marchini risponde ai docenti: "Interventi già programmati per il mese di maggio"

lunedì, 9 aprile 2018, 16:17

"Il Comune non ignora la segnalazione della scuola media di Ponte a Moriano e i lavori, come è stato già spiegato nei giorni scorsi al preside dell'istituto, sono stati programmati per il mese di maggio". E' questa, in sintesi, la risposta dell'amministrazione comunale alla nota diffusa in queste ore dal corpo docente della scuola secondaria di primo grado di Ponte a Moriano relativa alle infiltrazioni di acqua piovana.

“L'intervento alla media di Ponte a Moriano – dichiara l'assessore all'edilizia scolastica Celestino Marchini– non è un intervento banale, come ho avuto modo di spiegare direttamente al preside dell'istituto, perché dai sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico risulta necessario rifare completamente una parte della falda del tetto, con un costo che si aggirerà intorno a 15.000 euro. I lavori sono già stati messi in programma per il mese di maggio”.

“L'amministrazione non ignora le segnalazioni provenienti da questa come dalle altre scuole del territorio – aggiunge Marchini – . E' chiaro tuttavia che, al di là degli interventi di ristrutturazione più grandi che riusciamo a realizzare anche grazie a progetti che vedono il contributo da parte di enti terzi, per quanto riguarda invece le manutenzioni dobbiamo procedere per priorità, in base alle risorse a disposizione”.