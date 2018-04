Politica



Senza dimora, Ciardetti (Politiche Sociali): "Serve un salto di qualità"

giovedì, 12 aprile 2018, 20:12

di Eliseo Biancalana

Gli amministratori locali si devono impegnare affinché episodi come la tragica morte di Attila non si ripetano più. È l'auspicio che ha espresso il presidente della commissione politiche sociali del consiglio comunale di Lucca, Pilade Ciardetti, durante la messa in ricordo del senza dimora originario dell'est Europa morto in un incendio il 2 aprile scorso.

Ciardetti conosceva Attila personalmente, per la propria attività di volontario per la Caritas. Alla fine della funzione religiosa, ha letto un commosso ricordo, mettendo in risalto il carattere dell'uomo tragicamente scomparso, soffermandosi soprattutto sulla sua umanità e sulla sua spiritualità. Ma ha anche espresso l'auspicio che episodi del genere non si ripetano, e per questo si vuole impegnare come amministratore locale. "Personalmente vorrei avviare un discorso sulle persone senza dimora, l'avevo già programmato" ha dichiarato a La Gazzetta di Lucca. Il consigliere elogia il lavoro svolto da realtà come la Caritas, la Croce Verde e la Croce Rossa nell'accoglienza e nell'assistenza, ma ritiene che sia necessario un salto di qualità per far fronte a situazioni più complicate come era quella di Attila. "Quello che è successo è uno stimolo per andare oltre" è la considerazione del consigliere, che propone di creare un tavolo con istituzioni e associazioni per affrontare queste problematiche.

In tal senso, Ciardetti ha dichiarato di aver già preso contatti con l'assessore al sociale Lucia Del Chiaro e con il dirigente comunale competente, e di voler poi attivare la commissione.