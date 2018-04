Politica



SìAmo Lucca: "Grazie Cosentino, benvenuto Di Vito. Noi all'opposizione con sempre più slancio"

venerdì, 6 aprile 2018, 12:39

La lista civica SìAmo Lucca dà il benvenuto in consiglio comunale ad Alessandro Di Vito, che dalla prossima seduta subentrerà a Samuele Cosentino, nominato da Confcommercio come referente della commissione tecnica ristretta che si occupa del Desco edizione 2018.



"Ringraziamo Cosentino per l'impegno in campagna elettorale, durante la quale ha contribuito insieme a noi a far crescere e radicare il progetto civico di centrodestra che si contrapponeva alla riconferma della giunta Tambellini, e per la dedizione con cui ha lavorato in questi primi mesi di attività amministrativa, prendendo parte a commissioni importanti come quelle sullo sviluppo economico e sociale-sanità e facendo proprie alcune battaglie - afferma la lista civica in una nota -. Pure se dispiaciuti del fatto che abbandoni la politica attiva sui banchi di Palazzo Santini, siamo comunque lieti che le competenze e le capacità di un esponente del nostro movimento siano state riconosciute anche al di fuori degli schemi della politica stessa. Ci fa al tempo stesso molto piacere che a sostituirlo sia proprio Di Vito, medico del pronto soccorso nonché membro dell'Ordine dei medici oltre che attivista nei comitati sanità e persona molto competente, a dimostrazione che la nostra rappresentanza è davvero molto qualificata. Abbiamo la certezza che il suo sarà un grande contributo per cercare di proporre soluzioni ai problemi del territorio e smascherare le contraddizioni e l'immobilismo che contraddistinguono l'attuale amministrazione comunale. SìAmoLucca dunque è più attiva che mai, e vuole restare il perno dell'opposizione con i suoi quattro esponenti in consiglio comunale. Quindi avanti tutta, con ancora maggior decisione di prima".