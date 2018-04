Politica



Slitta l'apposizione della targa per Viviani e Pellegrini

lunedì, 30 aprile 2018, 17:46

di eliseo biancalana

Sarebbe stato un ottimo modo per celebrare il primo maggio. Avrebbe infatti dovuto essere affissa in occasione della festa del lavoro la targa per ricordare la tragica morte di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, avvenuta il primo settembre 2017 mentre stavano montando i lumini per la Luminara di Santa Croce sulla facciata di Palazzo Pretorio. Ciò però non sarà possibile per motivi burocratici.La proposta era stata avanzata dalla commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, ed era stata approvata dal consiglio comunale. L'iter burocratico è partito a fine febbraio. La commissione ambientale del comune si è espressa verso fine marzo, poi la materia è passata alla Soprintendenza. La targa avrebbe infatti dovuto essere affissa sul luogo dell'incidente, ed essendo Palazzo Pretorio un bene demaniale che non appartiene al comune, l'iter è più complesso. Poiché a metà aprile l'autorizzazione non era ancora giunta, è stato deciso di rimandare tutto al primo settembre, anniversario della tragica morte. A spingere per un rinvio anche il fatto che la commissione ambientale ha chiesto di fare la targa in un materiale diverso da quello inizialmente proposto, con un conseguente aggravio dei costi dell'opera e quindi anche dell'iter burocratico."Se non eravamo sicuri era inutile improvvisare la manifestazione, questa è una cosa a cui noi e le famiglie teniamo particolarmente" ha commentato la vicenda il consigliere Roberto Guidotti (PD), presidente della commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro. A fine aprile è arrivato comunque anche il via libera della Soprintenza, quindi a settembre la targa sarà messa. L'edizione 2018 del primo maggio è dedicata alla sicurezza dei luoghi di lavoro.