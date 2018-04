Politica



Società della Salute, capigruppo e coordinatori FI Lucca e Piana: "Contrari al proliferare di poltrone nella sanità"

giovedì, 5 aprile 2018, 16:13

I capigruppo e coordinatore di Lucca e della Piana contro la Società della Salute. Al fuoco incrociato contro il Senatore Mallegni che aveva denunciato, negli scorsi giorni l'inutilità della società della salute considerato un altro poltronificio della politica, rispondono i capogruppo in consiglio comunale e coordinatori di Forza Italia. A sconcertare i coordinatori è la presenza, tra i firmatari dell'accordo per la nascita nel 2019 della Società della Salute della Piana di Lucca, del sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi. "Ci ha meravigliato la presa di posizione nei confronti del carrozzone della Società della Salute del sindaco di Montecarlo – scrivono i capigruppo e coordinatori – anche alla luce dei fallimenti, di questa istituzione, e dei costi per il suo funzionamento per la comunità. La Società della Salute è un carrozzone, e bene lo ha definito il Senatore, per spartirsi poltrone ed emolumenti. Come Forza Italia noi chiediamo che quelle risorse siano impiegate per migliorare il sistema sanitario e per assicurare a tutti i cittadini una sanità a misura. Troviamo sinceramente incomprensibile il desiderio di istituire la Società della Salute malgrado i risultati che non ci sono stati la dove è stata attivata. In Versilia l'hanno chiusa tornando alle origine quando tutto funzionava. E' sufficiente una convenzione tra comuni e Asl, senza quindi direttori, presidenti, consigli e figure professionali, per pianificare le attività ed i servizi che dovrebbe erogare. La posizione di Forza Italia in merito alla Società della Salute – concludono i capogruppo e coordinatori – è una sola. Siamo contrari al proliferare di poltrone nella sanità, ed in qualsiasi altro ambito: spendete quelle risorse per la sanità e per i pazienti".