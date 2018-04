Politica



Testaferrata: "Forti perplessità sull'impianto idroelettrico"

giovedì, 19 aprile 2018, 19:14

Simona Testaferrata interviene in merito alla variante al regolamento urbanistico per permettere la realizzazione di un impianto idroelettrico (denominato "Pasquinelli") sul fiume Serchio, nella frazione di Sant'Anna (località il Palazzaccio) in quanto l'impianto necessita di infrastrutture di supporto.



"Noi - esordisce - vogliamo subito sottolineare le nostre forti perplessità sull'opera in questione, in quanto vi sono due pareri contrari alla realizzazione dell'impianto, due pareri che non vengono tenuti di conto dall'amministrazione e noi ci chiediamo il perché".



"Sia la commissione paesaggistica - spiega -, in data 12 ottobre 2017, che la Soprintendenza, il 7 marzo 2018, quest'ultima ritenuta tardiva e quindi non presa in considerazione, comunque arrivano alle medesime conclusioni, ovvero che l'impianto è sito nella parte centrale del parco fluviale ambito di interesse paesaggistico e luogo di fruizione da parte della popolazioni; in più l'area è potenzialmente sviluppabile e riqualificabil".



"Inoltre - prosegue - il progetto prevede la realizzazione di una linea aerea con relativi sostegni per il trasporto dell' energia elettrica prodotta ed anche quest' opera risulta incompatibile con il paesaggio del Parco Fluviale. La società promotrice dell'impianto ha raggiunto un accordo con il comune, nel quale si impegna a piantare qualche albero. Intervento doveroso per nascondere il locale tecnico ovvero la sala di regia dell' impianto. Poi qualche tavolino e addirittura ripristinare due fontanelle. Ma la domanda sorge spontanea: questa società è una onlus? Naturalmente no. Avrà dei guadagni quindi questi accorgimenti sono a nostro avviso indispensabili per una società che tra l'altro non è del nostro territorio e quindi non sviluppa ricchezza per Lucca. Altro discorso sarebbe stato, sempre che i pareri fossero stati positivi, se l'opera fosse stata eseguita da una società partecipata del comune, come Gesam, che avrebbe avuto ricadute economiche importanti sul nostro territorio".



"Lo sviluppo delle energie rinnovabili - conclude - ci trova d'accordo però compatibilmente al contesto paesaggistico ed ambientale che li deve accogliere".