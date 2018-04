Politica



Uil Fpl: "Nell'Ente Provincia regna ancora l'incertezza"

sabato, 14 aprile 2018, 10:22

E' la UIL FPL a sostenere questo, con il suo segretario provinciale Pietro Casciani e la delegata Laura Landi capolista RSU UIL FPL presso Ente Provincia.



"Siamo usciti dal Tribunale poco tempo fa - esordiscono i due -, quando avevamo presentato un ricorso per attività antisindacale e ci troviamo, a distanza di pochi mesi, a fare i conti con un nuovo mancato rispetto del tavolo sindacale e delle prerogative contrattuali".

"Caro Presidente cosi non va! - incalzano - Ci riferiamo alle mobilità deliberate da pochi giorni, senza che la Provincia abbia fatto un serio riassetto dell'Ente come la normativa vigente prevede e come richiesto dalla UIL FPL e dalle altre OO.SS Questa situazione ci preoccupa ancora di più perché siamo alle porte con il nuovo contratto di lavoro che dovremmo applicare in Provincia (come in tutti gli enti) e questo non è certo il clima migliore per affrontare la stagione contrattuale. Ci spaventano inoltre i debiti che la Provincia registra, considerando che siamo solo ad aprile..."

"Ricapitolando - spiegano -, con il decreto Del Rio si è smembrata la vecchia Provincia e da 467 dipendenti siamo passati a 199. C'è stato un fuggi fuggi generale, della serie "si salvi chi può", senza seguire una programmazione organica delle reali necessità per i servizi rimasti, "ci è sembrato" che siano stati concesse mobilità in uscita senza guardare alle future e reali necessità dell'Ente. Oggi si pagano le conseguenze di queste scelte. A farne le spese di tutto questo è il personale rimasto, ritrovandosi oggi sovraccaricato di lavoro, in un Ente sull'orlo del dissesto negandogli ora il nullaosta verso altri enti".

"Al presidente Menesini e alla sua giunta la UIL FPL chiede un programma chiaro e semplice - conclude -: riorganizzazione dei servizi: l'Ente Provincia necessita di un piano di riassetto che la UIL FPL chiede da tempo al Presidente Menesini; solo allora si potrà fare una seria revisione della pianta organica; costituzione del Fondo Salario Accessorio 2018 : Per tutelare e garantire gli stipendi dei dipendenti; riduzione delle Posizioni Organizzative conseguenti alla nuova riorganizzazione dei servizi. Alla UIL FPL non interessa ne strillare slogan ne guardare e tutelare le singole questioni. A noi interessa sostenere e tutelare i 199 dipendenti che ormai da tempo sono sotto pressione e chiedono certezze sul loro futuro lavorativo e garanzie sulla funzionalità dei servizi resi al cittadino, il tutto in un clima interno positivo".