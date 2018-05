Politica



Accattonaggio molesto, la nuova norma. Otto nuove assunzioni stagionali in polizia municipale

mercoledì, 16 maggio 2018, 17:34

di eliseo biancalana

Tra i temi toccati dalla bozza del nuovo regolamento di polizia urbana c'è quello dell'accattonaggio, problema particolarmente sentito in centro storico, in particolare in piazza Santa Maria. L'assessore Francesco Raspini e il comandante della polizia municipale Maurizio Prina hanno garantito che la municipale sta monitorando la situazione della piazza, anche attraverso controlli in borghese. Inoltre per giugno è prevista l'assunzione stagionale di otto nuovi agenti.

In merito all'accattonaggio, va premesso che chiedere l'elemosina è di per sé un'attività lecita (come riconosciuto dalla Corte Costituzionale). Quello che vieta la nuova bozza di regolamento (all'articolo 30) è l'accattonaggio molesto, petulante o comunque fastidioso per le persone, e anche quello che avviene simulando deformità o malattie, oppure impiegando minori, anziani e disabili. Anche l'uso di animali è proibito, quando sono obbligati a condotte o collocazioni contro la loro natura. Il comma tre proibisce inoltre "forme di accattonaggio per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio non consentito per legge ove svolto senza titolo". In caso di violazione di quanto sopra, è prevista una sanzione dagli 80 ai 240 euro.

Sanzioni più gravi sono però previste dalla bozza se gli episodi avvengono nei pressi di asili o scuole, o all'interno di aree verdi pubbliche, nei parchi giochi, nei pressi delle entrate o varchi di accesso alle strutture museali e parchi archeologici, o anche in qualsiasi area del centro storico cittadino (comprese le mura e i parcheggi pubblici a corredo o servizio del centro) "in relazione al generale interesse storico-artistico dell'area e dei consistenti flussi turistici da cui la stessa è interessata". In queste circostanze può infatti scattare l'ordine di allontanamento, ovvero il cosiddetto "daspo urbano" introdotto dal decreto Minniti. In ogni caso è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, nonché dei materiali e delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio. La bozza vieta anche l'esercizio di mestieri o attività che creino intralcio alla circolazione stradale o che provochino (anche solo a livello potenziale) disturbi, molestie o fastidi ai clienti di esercizi commerciali. La sanzione amministrativa prevista va dai 70 ai 210 euro.

Di fronte alla richiesta di maggiori controlli, l'amministrazione sostiene che la municipale sta facendo il possibile con l'attuale organico, che però dovrebbe aumentare. È poi noto che la giunta punta ad ampliare l'orario di servizio dei vigili, ma su questo aspetto è aperta un'accesa discussione tra l'amministrazione e il personale della polizia municipale.