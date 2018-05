Politica



Bindocci risponde a Ciardetti e Giuntoli: "Rsa, licenziamenti nell'ordine del giorno della Commissione"

sabato, 12 maggio 2018, 08:57

Massimiliano Bindocci, esponente dei 5 Stelle, risponde ai due consiglieri Pilade Ciardetti e Enzo Giuntoli dopo l'ultima seduta della commissione consiliare controllo e garanzia sulle questioni relative alla gestione delle Rsa Pia Casa e Monte San Quirico e sulla ricollocazione dei lavoratori licenziati a Villa Santa Maria.



"Ho letto una sorta di risposta del preside Ciardetti e del signor Giuntoli - commenta - in cui può sembrare che sarei entrato in Commissione ed avrei subito fatto una discussione fuori tema parlando dei licenziamenti. Semplicemente non è così. Basta leggere l'ordine del giorno e ascoltare le registrazioni. I licenziamenti erano parte integrante della convocazione, anzi era previsto espressamente nell'ordine del giorno di fare il punto sulla ricollocazione. Inoltre ho ascoltato senza interrompere Del Chiaro, Santini e Angeli, in tal senso se qualcuno non ricorda bene basta che ascolti le registrazioni. Dopo appena il mio intervento sono stato interrotto ripetutamente, di fatto non mi è stato possibile intervenire, e non è la prima volta, per cui sono stato costretto ad andarmene. È un peccato che si adotti il bavaglio e poi manipolare la verità come metodo politico, questo ricorda certi regimi. Comunque io, problema vero, è che queste 51 persone che lavorano sotto una concessione pubblica saranno licenziate, ed chi sorregge questo sindaco invece di rimediare allo scempio o dimettersi e fare una analisi di coscienza non trova niente di meglio da fare che arrabbiarsi con me".