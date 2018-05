Chiari (FdI) sul primo Maggio: "Vicinanza a tutti quelli che hanno perso il lavoro"

Altri articoli in Politica

lunedì, 30 aprile 2018, 17:46

Sarebbe stato un ottimo modo per celebrare il primo maggio. Avrebbe infatti dovuto essere affissa in occasione della festa del lavoro la targa per ricordare la tragica morte di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, avvenuta il primo settembre 2017 mentre stavano montando i lumini per la Luminara di Santa Croce...

lunedì, 30 aprile 2018, 12:13

"Ogni lucchese dovrebbe percepire dal comune uno stipendio per la sua attività di informazione turistica" Fratelli d'Italia Lucca lancia una provocazione per criticare nuovamente l'operato dell'amministrazione sul fronte accoglienza

lunedì, 30 aprile 2018, 09:26

Serena Borselli di Lucca in Movimento interviene per denunciare il fenomeno dell'accattonaggio a Lucca ed invita il primo cittadino Alessandro Tambellini a prendere delle misure per arginare la diffusione sul territorio

domenica, 29 aprile 2018, 19:44

"Il piccolo Alfie Evans ci richiama alla necessità di difendere la vita senza se e senza ma". Lo affermano Marco Martinelli presidente del gruppo Forza Italia e Simona Testaferrata consigliere comunale

sabato, 28 aprile 2018, 18:25

SìAmo Lucca interviene sulla difficile situazione che si è venuta a creare nel mondo del commercio lucchese. Il gruppo non intende creare tavoli con o per i commercianti, come proposto da altri, intende piuttosto continuare la sua battaglia al fianco di tutti i cittadini

venerdì, 27 aprile 2018, 18:39

Leonardo Dinelli, consigliere comunale Pd, a fari spenti, fa delle riflessioni sulle recenti sospensioni degli studenti dell’ITC “Carrara” di Lucca