Ciardetti e Giuntoli: "Rsa Villa S. Maria, da Bindocci demagogia spicciola"

giovedì, 10 maggio 2018, 23:22

I consiglieri comunali Pilade Ciardetti ed Enzo Giuntoli intervengono con un comunicato su quanto accaduto nel corso della riunione della commissione controllo e garanzia nel corso della quale il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (nella foto), ad un certo punto, si è alzato e se ne è andato:

Stamani la commissione consiliare controllo e garanzia si è riunita per trattare questioni relative alla gestione delle Rsa Pia Casa e Monte San Quirico e per fare “il punto della situazione sulla ricollocazione dei lavoratori licenziati a Villa S. Maria”

Il presidente Santini ha chiesto di passare direttamente alla parte relativa alla Rsa di villa Santa Maria perché erano presenti due operatori. La discussione è proceduta normalmente fin quando il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci, entrato a seduta già iniziata, ha cominciato una invettiva puntando il dito contro l'amministrazione che avrebbe scientemente rovinato la vita a 51 lavoratori.

L’argomento è stato detto e ridetto a più riprese, ma la nostra commissione non è la sede competente per entrare nel merito all’opportunità della decisione ancora in fieri sulla Rsa di villa Santa Maria.

La commissione di controllo e garanzia ha infatti una precisa funzione di controllo degli atti, e non certo quello di verificare politicamente le scelte fatte o da farsi da parte dell’Amministrazione. E’ stato pertanto fatto notare al presidente l’incongruità di questo intervento. Bindocci questo forse non lo ha capito e quando gli è stato fatto notare che stava sbagliando sede e modalità, si è alzato e se ne è andato, sostenendo che non lo si lascia parlare. Sull’argomento sono già stati fatti due consigli e varie commissioni e non ci risulta che Bindocci non abbia avuto la possibilità di esprimere abbondantemente e istituzionalmente la sua opinione.

In questo modo non si fa né buona amministrazione né buona politica. Si fa solo demagogia e di quella spicciola. Non è più il momento di scherzare né di fare il gioco delle parti, come purtroppo si sta vedendo a livello nazionale!

Entrando nel merito di quanto la commissione doveva occuparsi istituzionalmente sono state fornite risposte in maniera puntuale ed esauriente dall'assessora Lucia Del Chiaro e dal dirigente del settore Graziano Angeli, che hanno fornito gli elementi utili alla comprensione degli atti prodotti dall'amministrazione comunale. La discussione si è concentrata su alcune questioni relative a una decurtazione di 22 mila euro delle rate di canone dovute da Proges per la Rsa di Monte San Quirico, la seconda relativa alla presenza dell'infermiere di notte alla Pia Casa e la terza invece riguardava l’aggiunta di 5 posti gestibili in regime di libero mercato sempre alla Pia Casa.