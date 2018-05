Politica



Commissioni a confronto sul tema della sicurezza

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:28

Martedì 8 maggio presso la Sala Biblioteca di Palazzo Santini si sono riunite congiuntamente la "Commissione consiliare politiche formative, giovanili e di genere, cultura e sport" e la "Commissione Consiliare speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del comune di Lucca presiedute rispettivamente da Teresa Leone e Roberto Guidotti per concordare adeguate modalità di formazione sui temi della sicurezza, da attivare all'interno degli Istituti Scolastici,di ogni ordine e grado, del comune di Lucca.



Il tema della sicurezza è stato da tempo affrontato dalla Commissione istituita dopo i gravi fatti occorsi in occasione dei lavori preparatori della Luminara attraverso una serie di audizioni con tutte le componenti del mondo del lavoro.



Anche e/o soprattutto a seguito di questi incontri, tutti i componenti, all'unanimità, hanno ritenuto che per migliorare la conoscenza e la cultura in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia necessario fornire una formazione educativa e culturale fin dai primi anni, poiché la sicurezza è prima di tutto un "modus operandi" che si deve esplicare nella vita di tutti i giorni.



A tale proposito è emersa la volontà di iniziare un percorso con le scuole attraverso la distribuzione del libro di racconti dell'Ispettore Felicino, un volume a fumetti realizzato e presentato nell'ultima edizione dei Comics and Games dall'ing. Pasquale Sgrò che ha una grande esperienza e conoscenza della materia .



I docenti di tutte le discipline potranno coinvolgere i bambini e le bambine in attività ludiche e teatrali per far acquisire loro basilari concetti di sicurezza attraverso il linguaggio del fumetto.



Le Commissioni si riuniranno ancora per definire i dettagli e ulteriori azioni per promuovere sempre più la cultura della sicurezza all'interno delle nostre scuole