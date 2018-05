Politica



FdI: "Scandaloso che i centri di accoglienza turistica siano ancora chiusi"

giovedì, 10 maggio 2018, 16:25

"Siamo in primavera inoltrata, ma coloro che dovrebbero fornire le informazioni ai turisti sembra siano ancora in letargo" così Fratelli d'Italia Lucca torna su un tema che sta trattando da circa un anno e mezzo, tramite il Circolo tutto e le sollecitazioni del segretario provinciale Marco Chiari e dell'onorevole Riccardo Zucconi.

"Riteniamo scandaloso – prosegue FdI – che i Centri di Accoglienza Turistica siano ancora chiusi, in tutto questo tempo l'amministrazione comunale ha saputo solo arrampicarsi sugli specchi e fornire risposte-non risposte alle nostre domande".

"Con queste strutture in stato di abbandono, come documentato dalle foto dei nostri iscritti – prosegue Fratelli d'Italia – il Comune non si dimostra solo inadeguato nei confronti dei turisti, ma danneggia la collettività che ha speso soldi per averle efficienti; mentre con i totem touch-screen non funzionanti ad essere beffati sono gli sponsor privati che li hanno sponsorizzati e che forse potrebbero chiedere un danno d'immagine, non va dimenticato che queste aziende hanno, con ogni probabilità, versato contributi al Comune per poter avere il proprio brand sui pannelli informativi, pardon: non-informativi. Un nostro iscritto, attraverso un fotomontaggio ironico, propone addirittura che sia meglio vendere, cedere o affittare i Centri affinché gli stessi possano vivere, visto che questa amministrazione dimostra di non esserne capace".

"Cosa aspettarsi se non questo da un'istituzione che all'ingresso della propria sede, uno splendido palazzo affrescato ha da giorni una pianta 'decapitata' – chiude FdI – Tambelini e i suoi non hanno il minimo senso del decoro pubblico e si dimostrano professionisti d'inadeguatezza".