Fratelli d'Italia contro la presentazione del libro della Cirinnà nella chiesa di Santa Caterina

lunedì, 14 maggio 2018, 18:50

"Apprendiamo con rammarico che presso la chiesa di Santa Caterina il prossimo lunedì la senatrice Cirinnà presenterà il proprio libro sulle Unioni Civili, un evento patrocinato dai Comuni di Capannori e Lucca e dalla Provincia con la collaborazione di Toscana Pride. Non possiamo restare in silenzio di fronte a un simile evento sul nostro territorio, con i patrocini di enti pubblici che dovrebbero rappresentare la sensibilità di tutti e, per di più, in una struttura che, seppur sconsacrata, rappresenta le nostre radici cristiane". Lo scrive il direttivo provinciale di Lucca di Fratelli d'Italia.

"La sinistra fa propaganda a suon di patrocini e vende libri in barba ai diritti dei più piccoli – prosegue FdI – Giorgia Meloni sta cercando in tutti i modi di fermare questa deriva in Parlamento: prima si è opposta con convinzione al ddl firmato proprio dalla senatrice Cirinnà e ora non intende abbassare la guardia sui rischi di un percorso che potrebbe andare verso adozioni gay e utero in affitto".

"Menesini non deve averci pensato molto a concedere il partocinio come Presidente della Provincia, anche perché il Pd funziona a suon di diktat dall'alto, e visto che c'era ha approfittato del suo doppio ruolo per concedere anche quello del Comune di Capannori che, essendo la manifestazione sul territorio del Comune di Lucca, non ha nessuna attinenza se non politico-ideologica" chiude la nota di Fratelli d'Italia.