Politica



L'assessore Mercanti accetta un'intervista con la Gazzetta, poi, per ordini di scuderia, si tira indietro

giovedì, 3 maggio 2018, 17:55

di aldo grandi

L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti alle 15.20 di oggi ha accettato con convinzione e anche entusiasmo di poter fare una intervista senza limiti con il sottoscritto fissandola per domani, venerdì, alle 15.30 a Palazzo Orsetti, poi, alle 17.21 ha chiamato al telefono tirandosi indietro perché il sindaco e l'amministrazione comunale non vogliono avere niente a che fare con la Gazzetta di Lucca.

E' la prima volta che in 29 anni di militanza giornalistica a Lucca a chi scrive è accaduta una cosa del genere. Ne avevamo già avuto sentore con il sindaco Alessandro Tambellini il quale non ha mai risposto alle nostre richieste, ma quella all'assessore Valentina Mercanti che più volte è al centro del dibattito cittadino, a nostro avviso poteva essere l'occasione, per lei, di spiegare a tutti, anche a chi non ha votato a sinistra, quali fossero le reali intenzioni del suo mandato. A dire la verità, ci era sembrata un'iniziativa degna di miglior sorte, quella che abbiamo proposto oggi pomeriggio alla Mercanti la quale, a sua volta, si è subito messa a disposizione cogliendo, anche, giustamente, a suo viso, l'opportunità di poter spiegare certe cose anche a chi, magari genericamente, non manifesta sempre simpatia per questa amministrazione.

Alle 17.21 la telefonata incredibilmente imbarazzante, almeno così lo sarebbe stata se fossimo stati al suo posto, con il dover giustificare il rifiuto di un appuntamento già concordato con la motivazione che la Gazzetta di Lucca è un giornale oggettivamente molto di parte, il cui direttore ebbe a dire subito dopo la campagna elettorale che avrebbe fatto cinque anni di guerra costante e con il quale quindi questa amministrazione comunale non vuole assolutamente né confrontarsi né avere niente a che fare.

Alla osservazione che lei, Valentina Mercanti, non era solo l'assessore di una parte politica, ma le sue decisioni riguardano anche tutti gli altri che non l'hanno votata o che, addirittura, non sono andati a votare - quindi la maggioranza assoluta - una intervista non era di parte, ma l'occasione in cui lei avrebbe potuto dire la propria e rispondere senza limiti di alcun genere alle domande dell'interlocutore. Vero, e volendo essere anche cinica, l'intervista mi avrebbe fatto anche comodo, ma giocando di squadra, io non posso fare una cosa se tutti gli altri non sono d'accordo: questa la risposta testuale.

Da tutto ciò, adesso, abbiamo capito per quale ragione la pubblicità delle iniziative comunali non arriva più alla Gazzetta di Lucca, perché alcune primizie del Comune arrivano solo e soltanto con anticipo a una unica testata, perché tutti i componenti dell'amministrazione comunale nonché i consiglieri comunali di maggioranza, non scambino nemmeno una parola con i rappresentanti della Gazzetta di Lucca la quale, va precisato, è l'unico e il solo quotidiano che invia regolarmente tutte le volte un cronista a seguire i consigli comunali per dovere di informazione verso la cittadinanza e questo indipendentemente da come la pensa il suo direttore ossia chi scrive.