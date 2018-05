Politica



LeU: "Gravi le dichiarazioni di Barsanti sul 25 aprile, si dimetta"

lunedì, 7 maggio 2018, 11:11

Liberi e Uguali si scaglia contro in consigliere comunale di Casapound Fabio Barsanti, dopo le sue dichiarazioni sulla festività del 25 aprile, e chiede le sue dimissioni.



“Fabio Barsanti – esordisce - lo scorso 24 aprile ha dichiarato spudoratamente sulla sua pagina FB che, pur essendo stato invitato in qualità di consigliere comunale alle celebrazioni del 25 aprile, “ovviamente“ non avrebbe partecipato perché “Non mi ci riconosco e mai mi ci riconoscerò, [nella festa del 25 aprile] come non mi riconosco nei valori della c.d. “resistenza”.

“Una dichiarazione grave e sconcertante – commenta -. La Festa di Liberazione del 25 aprile è una ricorrenza nazionale, ufficiale e istituzionale; il consigliere comunale ha evidenti difficoltà a comprendere quale sia il ruolo di un rappresentante delle istituzioni. E’ proprio l’abc dell’attività amministrativa quella per la quale, un cittadino che diventa consigliere non rappresenta più soltanto se stesso ma l’istituzione, il comune in questo caso. E dunque un amministratore non può e non si deve permettere di snobbare le commemorazioni degli eventi fondanti l’intera comunità repubblicana e il 25 aprile è una di queste. Era suo dovere istituzionale essere presente e partecipare”.

“Ma il consigliere Barsanti non ce la fa… - incalza -e (sia detto senza ironia) è comprensibile per certi aspetti il suo dramma. Il dramma di chi fascista dentro, fin nel profondo, è costretto ad agire e a muoversi nelle istituzioni democratiche, nate proprio dall’antifascismo, è chiamato ad onorare il ricordo di quei tanti lucchesi che, attraverso la Resistenza, resero possibile la liberazione dalla barbarie nazifascista, è invitato a ricordare i tanti concittadini, anche di idee diverse ma tutti uniti in un convinto e, pagato a caro prezzo, NO al fascismo. Come può il consigliere Barsanti rappresentare tutto ciò, se pubblicamente ha dichiarato di vedere il fascismo come la sua stella polare?”

“Allora siccome altre ricorrenze molto importanti si avvicinano (la festa della Repubblica del 2 giugno, l’8 settembre ecc. ) – conclude - chiediamo che si dimetta da consigliere comunale, raggiungendo così due obiettivi : risolvere definitivamente l’evidente contraddizione tra il suo sentire e il suo ruolo in una istituzione democratica e liberare il Comune da una presenza che certamente non lo rappresenta. Pietro Calamandrei, nel gennaio 1954, parlava di “Quei morti che non hanno considerato la loro fine come un punto d’arrivo ma piuttosto come un punto di partenza , come una premessa che doveva segnare ai superstiti il cammino verso l’avvenire”. Mai come ora le sue parole risultano attuali, in una città che da decenni subisce l’azione, spesso violenta e a volte eversiva, dei gruppi neofascisti. Fino alla notte fra venerdì 4 e sabato 5 maggio, quando tre giovani sono stati aggrediti in piazza San Michele in puro stile squadrista”.