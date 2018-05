Politica



Lungo consiglio su antenne, risciò e parchi giochi

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:03

di eliseo biancalana

Si è protratto oltre la mezzanotte il consiglio comunale di ieri, ma è stato più per causa di una serie di discussioni procedurali che per la rilevanza dei temi trattati. Comunque l'aula di Palazzo Santini ha approvato l'aggiornamento del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, una mozione sui risciò e un ordine del giorno sui parchi giochi.

Il punto più importante discusso dal consiglio è stato l'aggiornamento del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione. Dopo un'introduzione dell'assessore Francesco Raspini, sono stati due rappresentanti della società Polab srl, Alfio Turco (direttore) e Giacomo Arzelà (progettista del piano lucchese), a esporre le novità al consiglio, utilizzando delle slides che sono state mostrate su un proiettore. Si è trattata di una relazione molto tecnica, che anche per i consiglieri non è stata facile da seguire. In sintesi, la novità è che sono stati introdotti sette nuovi siti dove potrebbero sorgere degli impianti di telefonia: due in città (a Galli Tassi e alla palestra in via dei Bacchettoni), uno allo stadio, uno in via Città Gemelli, un altro alla stazione e un ultimo in via Alcide De Gasperi. L'assessore ha tenuto a sottolineare che l'individuazione dei siti non comporta necessariamente il sorgere di tralicci nelle zone individuate, e comunque la loro eventuale costruzione dovrebbe avere il via libera dell'Arpat e dell'Asl. I consiglieri comunali hanno avuto la possibilità di chiedere chiarimenti ai due esponenti della Polab srl. Il più scettico è stato Massimiliano Bindocci (M5S) che ha fatto le pulci proprio alla srl che opera nell'ambito dell'elettromagnetismo ambientale offrendo consulenze alle pubbliche amministrazioni. Le risposte ricevute non l'hanno convinto, e alla fine è stato l'unico a votare contro l'aggiornamento del piano, che è passato con i voti favorevoli del centrosinistra e di Lei Lucca, mentre gli altri consiglieri si sono astenuti o non hanno votato.

Il consiglio aveva poi all'ordine del giorno i seguenti punti: una mozione presentata dai consiglieri dem Chiara Martini, Cristina Petretti, Renato Bonturi e Roberto Guidotti sulla circolazione dei risciò nel centro storico e sulle Mura, volta a impegnare la giunta a garantire una maggiore sicurezza stradale; un ordine del giorno presentato dagli azzurri Simona Testaferrata e Marco Martinelli sulle aree da gioco attrezzate, che ne chiedeva una migliore manutenzione e una migliore accessibilità ai bambini; una mozione di Fabio Barsanti (CasaPound) che chiedeva di realizzare su due baluardi delle Mura delle "palestre all'aperto". I primi due testi sono stati approvati a larga maggioranza, il terzo è stato mandato in commissione per ulteriori approfondimenti. "Mozioni primaverili" le ha definite ironicamente Bindocci, che pure non ha votato contro. Il consiglio è finito verso mezzanotte e mezzo, ma alcuni consiglieri se ne erano già andati via prima.