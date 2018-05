Politica



M5S presenta il "contratto" con la Lega. Vizzini: "Percorso trasparente"

sabato, 19 maggio 2018, 22:53

di Eliseo Biancalana

Anche a Lucca i militanti pentastellati sono scesi in piazza per esporre il "contratto" siglato dal Movimento 5 Stelle e la Lega per dare vita a un nuovo esecutivo nazionale. Presente al gazebo dei grillini anche la deputata Gloria Vizzini, che in un breve colloquio con La Gazzetta di Lucca ha tracciato un bilancio della giornata.

"È andato tutto bene" è il commento della deputata sulla partecipazione dei lucchesi al gazebo organizzato dal Movimento. I militanti 5 Stelle hanno presentato ai cittadini i diversi punti del "contratto", i cui contenuti sono stati resi noti in questi giorni. Vari gli aspetti toccati, dall'ambiente alla corruzione, dai costi della politica all'immigrazione, dal fisco alla giustizia. "Noi abbiamo dato chiarimenti, risposto alle domande delle persone quando avevano dei dubbi – ha proseguito la parlamentare – ma devo dire che i dubbi erano pochi". Al momento però il Movimento e la Lega non hanno ancora indicato il nominativo per la carica di presidente del consiglio. "Ancora ci sono le consultazioni con il presidente della Repubblica" ha affermato la parlamentare sul procedere delle trattative, affermando che a suo giudizio il capo politico del Movimento Luigi Di Maio ha reso il percorso per la formazione del nuovo esecutivo "trasparente". A proposito del rapporto con la Lega, la parlamentare ha comunque sottolineato che la loro non è un'alleanza. "Si tratta di un contratto su dei temi, che ha avuto una gestazione che è stata sotto gli occhi di tutti e che è stato poi sottoposto agli iscritti del Movimento sulla piattaforma Rousseau" ha spiegato la deputata.

Presenti al gazebo anche il consigliere regionale Gabriele Bianchi e il consigliere comunale Massimiliano Bindocci. Anche domenica i militanti 5 Stelle saranno attivi nel presentare i contenuti del "contratto" ai cittadini.