Marchini: "In autunno i lavori per il parcheggio alla Lorenzini"

Altri articoli in Politica

giovedì, 17 maggio 2018, 11:57

Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, torna a puntare il dito sui temi che hanno sempre contraddistinto la sua azione politica sul nostro territorio

mercoledì, 16 maggio 2018, 17:34

Tra i temi toccati dalla bozza del nuovo regolamento di polizia urbana c'è quello dell'accattonaggio, problema particolarmente sentito in centro storico, in particolare in piazza Santa Maria. L'assessore Francesco Raspini e il comandante della polizia municipale Maurizio Prina hanno garantito che la municipale sta monitorando la situazione della piazza, anche...

mercoledì, 16 maggio 2018, 16:20

Il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound Italia), commenta la rapina avvenuta ai danni di una cameriera fuori dalla sortita di San Frediano

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:53

A intervenire su quella che la lista civica ritiene sia un'emergenza viva, sono il segretario politico, Roberta Betti, e il capogruppo nonché ex candidato sindaco Remo Santini

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:34

Daniele Marchi del direttivo provinciale di Energie Per l’Italia di Lucca interviene sulla chiusura della palestra dei Bacchettoni e sull'idea, mai concretizzata, di farne un centro wilness

martedì, 15 maggio 2018, 21:58

Dai panni stesi alle finestre alla musica nei locali, dagli escrementi dei cani all'accattonaggio. Sono questi alcuni dei contenuti della bozza del nuovo regolamento della polizia urbana, che è stata presentata all'Agorà dall'assessore Raspini, dalla presidente della commissione statuti e regolamenti Rita Nelli e dal comandante della polizia municipale Maurizio...