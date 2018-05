Mns, nuova conferma a commissario provinciale di Marco Santi Guerrieri

Altri articoli in Politica

lunedì, 7 maggio 2018, 19:33

Rosalba Ciucci, presidente ANPI sezione intercomunale di Lucca, attacca duramente Fabio Barsanti di CasaPound e invita l'amministrazione comunale a 'defascistizzare' Lucca

lunedì, 7 maggio 2018, 11:11

Liberi e Uguali si scaglia contro il consigliere comunale di Casapound Fabio Barsanti, dopo le sue dichiarazioni sulla festività del 25 aprile, e chiede le sue dimissioni

sabato, 5 maggio 2018, 15:02

Non solo attacchi ma anche proposte concrete. SìAmoLucca raddoppia il proprio impegno a servizio della comunità, con l'obiettivo di essere protagonista nel 2022 alle prossime amministrative, ma, soprattutto, per mettere a disposizione idee per far crescere il territorio

sabato, 5 maggio 2018, 14:02

Proposta la convenzione di concessione d'uso con i proprietari della via privata per realizzare una ciclopedonale di collegamento con la passerella sul Serchio

sabato, 5 maggio 2018, 10:23

Lo afferma Simona Testaferrata consigliere comunale di Forza Italia, membro della commissione scuola, che prende posizione dinnanzi ai gravi fatti avvenuti in due Istituti lucchesi: Itc Carrara e Liceo scienze umane Paladini

venerdì, 4 maggio 2018, 14:41

Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti raccoglie l'allarme partito dalla Versilia ma che coinvolge tra le altre zone acquicole anche i fiumi Arno e Serchio nonché il Padule di Fucecchio