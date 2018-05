Politica



Nella giornata della libertà di stampa l'assessore Mercanti rifiuta un'intervista. Vergogna!

giovedì, 3 maggio 2018, 23:48

di barbara pavarotti

Vergogna. Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa, in cui tutti, dai vertici dello Stato in giù, si riempiono la bocca di parole inneggianti alla democrazia e alla libertà di informazione – che della democrazia è condizione essenziale – succede a Lucca che un assessore rifiuti un’intervista a un giornale perché sgradito. Bravi, continuate così e sempre più l’attuale potere democratico rivelerà il suo vero volto: quello di chi accetta solo il consenso, non le critiche. Che vuole emarginare e ridurre al silenzio le voci fuori dal coro, tanto per cominciare ignorandole. Vergogna.

Parliamo della Gazzetta di Lucca e, nella fattispecie, dell’assessore Valentina Mercanti, la quale, però, non c’entra. C’entra, eccome, il suo partito, il Pd, o meglio il Pd di Renzi. Lei, la Mercanti, l’intervista con la Gazzetta l’aveva accettata, ma poi i suoi referenti – sindaco, amministrazione, o vattelapesca – le hanno tappato la bocca.

Quanta ipocrisia in questa giornata dedicata alla libertà di stampa. Parole altisonanti e poi nella pratica un bel no a parlare con un giornale ritenuto di parte. Perché è ovvio: chi comanda cerca il consenso, non vuole essere messo in discussione, non accetta domande sgradite. Chi comanda vuole applausi e vuole mettere a tacere il dissenso. Se ne frega, evidentemente, anche di tutti quei cittadini che non hanno votato per l’attuale amministrazione e che, invece, una volta insediatasi, dovrebbe rappresentare tutti con imparzialità. Dov’è il contradditorio se non si rilascia interviste – e di persona, all’impronta, mica per iscritto, su domande inviate da due settimane, come è successo recentemente ad Altopascio – a chi pone domande sgradite? Come possono i cittadini, se le stesse autorità rifiutano il confronto con chi non è un loro simpatizzante, essere adeguatamente informati?

Siamo alla deriva, altroché libertà di stampa. E il cattivo esempio viene dall’alto. Da questi partiti maledetti che sanno solo invitare alla faziosità, che sono capaci solo di mettere gli uni contro gli altri. Tutti. Nessuno escluso. Non solo il Pd. Siamo ormai alle liste di proscrizione: ci sono i giornali buoni, quelli con cui si dialoga, e quelli cattivi, che si mandano al diavolo e, se chiudessero, sarebbe meglio. Siamo ai giornalisti cacciati da conferenze stampa o eventi perché sgraditi. Ognuno vuole rilasciare interviste solo ai propri simili, così non corre rischio. L’amministrazione comunale di Lucca non vuole confrontarsi con chi la critica. Cosa è questo se non un atteggiamento fascista? Dove, per fascismo, si intende non la gazzarra sollevata in campagna elettorale sul rischio dell’onda nera alle porte, peraltro inesistente, come si è visto dai risultati del voto, ma una mentalità non aperta al dialogo e intollerante. Una mentalità chiusa al confronto e alle ragioni degli altri.

Vergogna. Non si parla con chi è contrario a certe scelte dell’amministrazione e che, magari, rappresenta, come testata giornalistica, una buona fetta di cittadinanza. A questo punto bisognerebbe fare le cose serie, andare fino in fondo. Non mascherarsi dietro questa fiction di democrazia. Bisognerebbe, come fu in epoca fascista e nazista, farli chiudere i giornali sgraditi così finalmente tutti i cittadini si renderanno conto che il potere è sempre lo stesso, comunque lo si chiami. Un potere che non ammette il dissenso. Questa nostra democrazia è una balla. Già abbiamo fake news mondiali, quelle propinateci regolarmente dai vari governi, che difendono solo i propri interessi. Poi la cosa scende “per li rami” e tutti si adeguano. Vergogna.

L’assessore Mercanti dice, a propria discolpa, “che deve giocare di squadra, non può fare una cosa se tutti gli altri non sono d’accordo”. Quale squadra? Quella a favore dei cittadini o quella del gruppo di cui fa parte? Quali regole deve rispettare costei? Quelle del suo partito, dei suoi sostenitori, o quelle che riguardano tutti?

Via, così non può funzionare. E andrà sempre peggio se gli stessi cittadini non si ribelleranno, se non esprimeranno la propria indignazione. Noi possiamo solo scrivere e cercare di far capire a chi legge quanto ormai la dittatura dei partiti – e delle amministrazioni di qualunque colore siano - sia un fatto. Svegliatevi, svegliamoci, prima che sia troppo tardi.