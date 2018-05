Politica



Nuovo regolamento polizia municipale, Raspini apre alle osservazioni dei cittadini

venerdì, 11 maggio 2018, 14:35

di Eliseo Biancalana

Sarà un percorso partecipato quello che porterà all'approvazione del nuovo regolamento di polizia municipale. A partire dalla prossima settimana, il comune raccoglierà infatti le osservazioni dei cittadini per arrivare a un testo il più possibile condiviso. Lo ha spiegato l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, durante la riunione della commissione statuto e regolamenti che si è svolta a Palazzo Santini.

Durante la seduta è stata presentata la "bozza" del nuovo regolamento, che va a sostituire il precedente, risalente agli anni Quaranta del Novecento. Rispetto alla versione vigente (contenente norme ormai ritenute desuete) la bozza ha un numero minore di disposizioni: si passa infatti da 205 a 51. Restano fuori dal nuovo testo tematiche già regolate da altre fonti normative, come il commercio e l'edilizia. Sulla gestione dei rifiuti si sta lavorando invece a un nuovo regolamento. La bozza si compone al momento di dieci titoli, dedicati all'occupazione del suolo pubblico, alla sicurezza e al decoro dei fabbricati e delle relative pertinenze e alla loro igiene, al decoro urbano, alla sicurezza, alla quiete pubblica, ai rumori e alle esalazioni moleste, ad alcune particolari forme di vendita e alla prevenzione degli incendi. Le disposizioni saranno illustrate in dettaglio alla cittadinanza in un incontro pubblico che si terrà martedì prossimo all'Agorà alle 17.45.

Dalla prossima settimana fino all'1 giugno, il comune raccoglierà le osservazioni dei cittadini sul regolamento. Saranno messi online dei moduli per presentarle, anche via mail. Le osservazioni saranno poi esaminate dalla commissione statuto e regolamenti, in collaborazione con gli uffici della polizia municipale (che hanno contribuito alla stesura della bozza). L'obiettivo è portare il regolamento in consiglio comunale a inizio luglio. L'assessore ha giustificato la scelta di questo iter più complesso dell'ordinario dal fatto che il regolamento va a toccare temi dove esistono sensibilità diverse tra i cittadini. Ha auspicato un ampio dibattito sul provvedimento (anche sui giornali) e ha inviato l'opposizione alla collaborazione.

I consiglieri comunali di opposizione hanno raccolto positivamente l'intenzione della giunta di attivare un percorso condiviso. Il consigliere Giovanni Minniti (Lega) ha chiesto una particolare attenzione al tema della sicurezza, soprattutto per contrastare l'accattonaggio molesto.