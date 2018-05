Politica



"Per sogni e per chimere", alla Fondazione Ragghianti il rapporto di Puccini con l'arte

venerdì, 18 maggio 2018, 14:45

di eliseo biancalana

"Ricostruire la trama di relazioni tra Puccini e il mondo artistico, che questa mostra restituisce per la prima volta nella sua totalità". A detta di Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, è questo il fine che si sono posti i curatori della mostra "Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive", ovvero Fabio Benzi, Maria Flora Giubilei, Umberto Sereni e lo stesso direttore. La mostra è stata presentata oggi in conferenza stampa ed è stata allestita dalla scenografa Margherita Palli nei locali della Fondazione. Sarà visitabile dal 18 maggio al 23 settembre e nell'occasione a Viareggio aprirà al pubblico in via straordinaria la Villa del maestro, dal 26 maggio al 22 settembre.

Nella mostra sono esposti 160 pezzi tra dipinti, sculture, foto, documenti e oggetti, con molti inediti. I visitatori potranno trovare opere ispirate a Puccini (compresi dei ritratti di Giovanni Boldini, Giacomo Grosso, Lino Selvatico, Edoardo Gelli, Leonetto Cappiello, Arturo Rietti e Paolo Troubetzkoy) e ai personaggi delle sue opere. Spazio anche agli artisti milanesi con cui Puccini fu in contatto durante il suo soggiorno nella città meneghina negli anni Ottanta dell'Ottocento: i naturalisti Pompeo Mariani e Vespasiano Bignami; gli scapigliati Tranquillo Cremona, Eugenio Gignous; i tardo-scapigliati Luigi Conconi e Roberto Fontana. E poi ancora opere di pittori e scultori che hanno lasciato testimonianza dei loro rapporti con Puccini, tra cui Galileo Chini, Plinio Nomellini, Luigi De Servi, Antonio Discovolo e tanti altri (tra cui Guglielmo Amedeo Lori, Edoardo Albertis, Lina Rosso, Lionello Balestrieri, Libero Andreotti). Presenti anche opere dei pittori toscani che ruotarono intorno al Club La Bohème di Torre del Lago (come Ferruccio Pagni, i fratelli Angiolo e Lodovico Tommasi, Francesco Fanelli). Puccini era anche un collezionista di opere d'arte, e in particolare apprezzava Gaetano Previati. La mostra si compone inoltre di fotografie d'autore (Mario Nunes Vais, Emilio Sommariva, Attilio Badodi, Giovanni Artico), dei manifesti dei primi melodrammi del maestro (di Adolfo Hohenstein e Leopoldo Metlicovitz), di bozzetti scenografici, abiti ed elementi di arredamenti.

La mostra è stata presentata in conferenza stampa dal presidente della Fondazione Ragghianti Alberto Fontana, dal suo predecessore Giorgio Tori, da Andrea Salani della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla scenografa Palli e dai sopramenzionati curatori. Presenti anche i familiari degli artisti Chini e Nomellini. Nel complesso è stata sottolineata l'importanza del lavoro svolto per allestire il tutto, avvenuto recuperando diversi pezzi da diversi luoghi e coinvolgendo numerosi enti. La mostra è dedicata alla memoria di Simonetta Puccini (nipote del maestro), e Sereni ha sottolineato che l'esposizione vuole avere anche il significato di una "riconciliazione" nei rapporti tra Lucca e la famiglia di Puccini, che non sono sempre stati idilliaci.

La mostra è realizzata dalla Fondazione Ragghianti, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, il centro studi Giacomo Puccini, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, con il patrocinio della regione Toscana, della provincia di Lucca, dei comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa, Pescaglia e con il sostegno della Fondazione CRL. Il biglietto intero è di 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per alcune tipologie di visitatori. Possibili anche visite guidate per scuole e gruppi. L'ingresso alla villa di Viareggio sarà invece gratuito, previa prenotazione.