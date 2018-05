Politica



Presentato il nuovo regolamento della polizia urbana

martedì, 15 maggio 2018, 21:58

di eliseo biancalana

Dai panni stesi alle finestre alla musica nei locali, dagli escrementi dei cani all'accattonaggio. Sono questi alcuni dei contenuti della bozza del nuovo regolamento della polizia urbana, che è stata presentata all'Agorà dall'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, dalla presidente della commissione statuti e regolamenti Rita Nelli e dal comandante della polizia municipale Maurizio Prina. I cittadini potranno presentare le proprie osservazioni al regolamento fino al primo giugno, attraverso un apposito modulo disponibile sul sito del comune.

L'assessore ha spiegato che la bozza vuole essere il punto base di una discussione che mira a portare in consiglio comunale un regolamento che sia il più possibile condiviso. La scelta di consentire ai cittadini di presentare le loro osservazioni è derivata dalla presa d'atto dell'esistenza di diverse sensibilità (politicamente trasversali) sui numerosi aspetti toccati dal regolamento. Le osservazioni saranno esaminate dalla commissione statuto e regolamenti e l'obiettivo è quello di portare il regolamento all'esame del consiglio comunale a inizio luglio. Il nuovo testo andrà a sostituire quello attualmente vigente, decisamente più corposo della bozza proposta e contenente norme ormai ritenute desuete (è stato redatto negli anni Quaranta del Novecento).

È stato il comandante Prina a entrare nel merito delle nuove disposizioni, che sono in tutto 51 e prevedono diversi divieti, con relative sanzioni amministrative. Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'articolo 4 dispone il divieto di occupare le aiuole e gli spalti delle Mura, ma anche parchi, giardini e aree verdi. All'articolo 5 è invece stabilito il divieto di esporre merci (alimentari e non) fuori dai negozi o in prossimità delle soglie mentre l'articolo 11 vieta l'ammassamento di oggetti negli immobili e nelle aree private se questi possono recare danno o pericolo ai privati cittadini e ledere il decoro urbano nonché determinare pericoli a livello igienico-sanitario. "E' vietato stendere biancheria, panni, vestiario e altro materiale similare alle finestre, terrazze e ringhiere prospicienti le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico e da queste visibili" recita il primo comma dell'articolo 13; in caso di violazione si rischia una sanzione dai 50 ai 150 euro. In capo a chi possiede un campo, un orto o un giardino, l'articolo 14 impone di tenere sotto controllo la vegetazione, se non lo fa rischia una sanzione dai 100 ai 300 euro. Per evitare che gli edifici abbandonati possano diventare ricettacoli di malaffare, l'articolo 15 consente all'amministrazione comunale di imporre ai proprietari la muratura di porte e finestre degli stabili. Attenti anche ai pennuti: l'articolo 18 impone ai proprietari la chiusura di tutti i siti potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale. In difesa del decoro urbano, l'articolo 22 vieta, tra le altre cose, di "sdraiarsi, dormire, giocare e abbandonare qualsiasi materiale sulle soglie e sulle scalinate dei luoghi di culto e sui basamenti dei monumenti nonché sui marciapiedi", mentre l'articolo 23 vieta di girare la città in bikini o a torso nudo. L'articolo 26 vuole limitare la sosta delle biciclette, mentre l'articolo 28 fa divieto di espletare le proprie funzioni fisiologiche nei luoghi pubblici ma anche in quelli privati ma visibili al pubblico. È imposto inoltre di raccogliere gli escrementi dei propri cani. Sul fronte sicurezza, l'articolo 29 vieta il consumo di alcol nei parchi, mentre l'articolo 30 prende di mira l'accattonaggio molesto. Niente musica percepibile fuori dai locali dopo le ore 24, stabilisce l'articolo 37 (salvo deroghe), ma anche i rumori degli animali da compagnia hanno dei limiti (articolo 41). Dalle 22 alle 6 su tutto il comune si vuole vietare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo (articolo 43).

Il testo completo del regolamento e i moduli per presentare le osservazioni sono online sul sito del comune:http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18238