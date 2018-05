Politica



Riccardo Zucconi (FdI) scettico sul governo giallo-verde: "Salvini ha sbagliato"

sabato, 19 maggio 2018, 00:00

di eliseo biancalana

Serata lucchese per il neo-deputato Riccardo Zucconi, eletto per il centrodestra nel collegio uninominale di Lucca alla Camera dei Deputati. Il parlamentare di Fratelli d'Italia ha incontrato alcuni suoi sostenitori presso il ristorante La Griglia del Mare. Nell'occasione ha fatto il punto sui suoi primi mesi da parlamentare e ha commentato l'attuale situazione politica nazionale.

A distanza di più di due mesi dalle elezioni politiche, non è ancora stato formato un nuovo governo e la coalizione che ha eletto Zucconi alla Camera sta ora procedendo in ordine sparso. Come è noto, la Lega sta trattando da sola con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo esecutivo (il cosiddetto governo "giallo-verde", dai colori che rappresentano i due partiti). Zucconi ha elogiato la posizione espressa nella vicenda dalla leader del suo partito, Giorgia Meloni. "Ha una capacità di elaborazione delle cose che è superiore alla media" ha detto a proposito della presidente di Fratelli d'Italia, che ha posto due paletti verso il nuovo esecutivo. Prima di esprimere la propria posizione definitiva, anzitutto FdI vuole vedere il programma di governo, in secondo luogo vuole sapere il nome del presidente del consiglio che verrà indicato da M5S e Lega. Zucconi ha sottolineato che il nome del premier non è per nulla un elemento secondario, ma è invece sostanziale, perché sarà il presidente del consiglio a dare la "struttura valoriale" del nuovo governo. FdI non è disposto a sostenere un governo a guida grillina, mentre potrebbe valutare il sostegno a un esecutivo che abbia come premier un rappresentante della Lega.

Nel complesso comunque Zucconi è apparso perlomeno scettico sul nuovo governo giallo-verde. Il programma emerso gli appare troppo orientato verso le idee dei pentastellati, che costituiscono la componente maggioritaria della nuova maggioranza. Inoltre il nuovo esecutivo avrebbe numeri piuttosto risicati al Senato. "Salvini ha sbagliato perché ha fatto da solo" ha detto ai suoi il deputato, che comunque ha ricordato che in passato anche Forza Italia ha sostenuto i governi Monti e Letta senza coinvolgere la Lega. D'altra parte Zucconi riconosce la necessità per l'Italia di avere un governo forte, soprattutto alla luce di una situazione economica tutt'altro che rosea.

Alla serata erano presenti alcuni volti noti della politica locale, come il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari, il consigliere comunale Nicola Buchignani, l'ex assessore Moreno Bruni e l'ex consigliere Lido Fava. Presenti anche la moglie del parlamentare, Antonella Pesetti, e il figlio Francesco.