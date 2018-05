Politica



Santi Guerrieri (Mns): "Priscilla, argini che franano ed abitazioni che presentano crepe sospette"

venerdì, 18 maggio 2018, 12:41

A distanza di poco più di due anni il cosiddetto " impianto idroelettrico ad acqua fluente" torna alla ribalta delle cronache cittadine, così Marco Santi Guerrieri commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità , riapre la questione delle " centraline Idroelettriche" posizionate lungo la condotta pubblica della Priscilla.

" Nell'Aprile 2016 presentai tramite il consigliere Donzelli un interrogazione in Regione sullo stato di fatto delle centraline lungo il corso della Priscilla . Interrogazione nella quale evidenziavo palesi anomalie circa il monitoraggio del livello acque e richiedevo pertanto verifica delle autorizzazioni , dello stato di fatto dell'opera ed i pareri della sovraintendenza . L'interrogazione regionale ebbe il suo effetto , infatti anche la commissione Ambiente del Comune di Lucca si tirò in causa, gli spalti adiacenti le mura cittadine non furono più oggetto di allagamenti e le corti rurali fra San Pietro a Vico e l'Acqua Calda tra cui Corte Canovetta non sono più finite sott'acqua".

"Oggi –prosegue Guerrieri – se ne torna a parlare in quanto era impensabile che tutta quella massa d'acqua che scorre ad elevata velocità fra case e campi alla lunga non andasse a generare problemi strutturali agli argini e alle abitazioni lungo la condotta. Purtroppo come spesso accade, risolto al momento un problema nessuno e sottolineo , neanche i residenti nelle frazioni interessate che oggi sono nuovamente sul piede di guerra, volle dare seguito alle iniziative già da me intraprese organizzandosi in comitati.

"Ben conoscendo le problematiche e i rischi che affliggono l'area – conclude - mi attiverò per un nuovo sopralluogo mettendomi a completa disposizione dei residenti".