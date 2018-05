Politica



Scintille tra il sindaco e Forza Italia in commissione partecipate

lunedì, 14 maggio 2018, 15:06

di eliseo biancalana

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha illustrato oggi in commissione partecipate gli indirizzi della giunta in materia di nomine nelle società partecipate. Ma è polemica con Forza Italia, con il consigliere Marco Martinelli che ha accusato l'amministrazione di aver svilito le competenze del consiglio comunale. Erano presenti alla seduta anche i membri del nuovo cda di Lucca Crea: Marzia Riccomi, Aldo Gottardo e Mario Pardini (presidente).

Nella sua audizione, il sindaco ha rivendicato di aver semplificato l'organizzazione delle partecipate e di aver ridotto l'entità degli emolumenti dei membri dei cda. Ha inoltre affermato di aver fatto le nomine privilegiando le competenze professionali alle appartenenze politiche. Entrando nello specifico, Tambellini ha fatto capire che le società Lucca Holding e Lucca Holding Servizi probabilmente in futuro non saranno più guidate da un amministratore unico, anche tenuto conto del fatto che con la scissione asimmetrica della Gesam a Lucca Holding Servizi saranno affidate nuove competenze. Sistema Ambiente ha visto invece una riduzione del consiglio d'amministrazione, che è passato da sette a tre componenti (due per la parte pubblica, uno per il socio privato). Sull'assetto delle partecipate ricadranno inoltre gli effetti della cosiddetta Legge Madia, in conseguenza della quale sarà messa sul mercato Gesam Gas e Luce, mentre andrà valutata la sorte di Itinera, perché con le nuove norme non può esistere una società con un fatturato inferiore ai 500mila euro. La giunta sta valutando la possibilità di costituire una fondazione per la cultura e il turismo che metta sotto un'unica gestione il Teatro del Giglio, l'Opera delle Mura e Itinera. Infine il sindaco si è soffermato sulla situazione di Lucca Crea, la società nata dall'unione tra Lucca Comics and Games e il Polo Fiere. Riguardo la recente nomina del cda, il primo cittadino ha ricordato che sono stati fatti dei colloqui pubblici e alla fine il consiglio d'amministrazione è stato individuato seguendo i criteri della giunta, tra cui quello di non andare oltre due mandati per la carica di presidente, per evitare di personalizzare la gestione delle aziende.

Critiche alla maggioranza sono arrivate dal consigliere Marco Martinelli (FI) che ha espresso il disappunto del centrodestra per come sono state riorganizzate le società partecipate, e in particolare per il ruolo di regia attribuito a Lucca Holding che avrebbe svilito il ruolo del consiglio comunale. Il consigliere ha lamentato inoltre inefficienze nella gestione dei rifiuti. Pronte le repliche del sindaco e del vicesindaco Giovanni Lemucchi. I due esponenti della giunta hanno rinfacciato alle precedenti amministrazioni di centrodestra di aver lasciato le società partecipate in perdita mentre adesso sono tutte tornate in utile.