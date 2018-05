Sciopero insegnanti, Zucconi (FdI): "Tutelare i posti di lavoro e la continuità didattica degli studenti"

Altri articoli in Politica

venerdì, 4 maggio 2018, 10:32

L'attacco parte dal vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera onorevole Stefano Mugnai, coordinatore regionale del suo partito in Toscana nel cui Consiglio regionale ha fino a poche settimane fa ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione sanità

giovedì, 3 maggio 2018, 23:48

Vergogna. Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa, in cui tutti, dai vertici dello Stato in giù, si riempiono la bocca di parole inneggianti alla democrazia e alla libertà di informazione – che della democrazia è condizione essenziale – succede a Lucca che un assessore rifiuti un’intervista a un...

giovedì, 3 maggio 2018, 17:55

L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti alle 15.20 ha accettato con convinzione e anche entusiasmo di poter fare una intervista senza limiti con il sottoscritto, poi, alle 17.21 ha chiamato al telefono tirandosi indietro perché il sindaco e l'amministrazione comunale non vogliono avere niente a che fare con la Gazzetta

martedì, 1 maggio 2018, 22:57

Per Lucca e i suoi paesi: "Se l’autostrada venisse declassata, chi la utilizza non corrisponderebbe più alcun pedaggio, ma i notevoli oneri per il suo mantenimento andrebbero a ricadere sulle casse pubbliche, ovvero su tutti i cittadini che, pagando le tasse contribuiscono, con notevoli sacrifici al bilancio pubblico"

martedì, 1 maggio 2018, 16:55

"Oggi per la giornata dei lavoratori Fratelli d'Italia Lucca vuole esprimere la propria vicinanza a tutte le persone che hanno perso il lavoro. La sinistra va in piazza e fa concerti dopo aver dimostrato di non essere assolutamente a fianco delle donne e degli uomini che lavorano o che vorrebbero...

lunedì, 30 aprile 2018, 17:46

Sarebbe stato un ottimo modo per celebrare il primo maggio. Avrebbe infatti dovuto essere affissa in occasione della festa del lavoro la targa per ricordare la tragica morte di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, avvenuta il primo settembre 2017 mentre stavano montando i lumini per la Luminara di Santa Croce...