Politica



Scontro Pd-M5S su Villa Santa Maria, Bindocci abbandona la commissione

giovedì, 10 maggio 2018, 14:49

di eliseo biancalana

Duro scontro PD-M5S durante la riunione della commissione controllo e garanzia che si è svolta nel primo pomeriggio di oggi nella Sala Biblioteca di Palazzo Santini. Il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci ha infatti abbandonato la seduta contrariato dal fatto di essere stato interrotto dal dem Pilade Ciardetti durante il suo intervento sulla situazione dei lavoratori della RSA Villa Santa Maria.

Erano presenti alla seduta l'assessore al sociale Lucia Del Chiaro e il dirigente comunale Graziano Angeli. Lo scontro è scoppiato a seguito dell'intervento del consigliere pentastellato, che ha esordito definendo "imbarazzante" la posizione dell'amministrazione comunale sulla vicenda e accusando la giunta di aver preso delle decisioni su Villa Santa Maria che avrebbero "rovinato la vita" a 50 persone, cioè ai lavoratori. Le accuse di Bindocci hanno provocato la reazione del consigliere PD, che si è rivolto al presidente della commissione Remo Santini (SìAmo Lucca) sostenendo che non spetta alla commissione garanzia e controllo entrare nel merito delle scelte politiche dell'amministrazione. Bindocci ha poi proseguito ma è stato nuovamente interrotto dal dirigente comunale presente per alcune sue affermazioni. Alla fine il pentastellato ha abbandonato la seduta accusando il PD di usare "la prepotenza come metodo". Uscito il consigliere, Ciardetti ha ribadito la propria posizione affermando che spetta al consiglio comunale entrare nel merito politico delle scelte della giunta, non alla commissione.

Prima del burrascoso episodio, l'assessore Lucia Del Chiaro aveva spiegato quella che è la strategia della giunta per risolvere la situazione dei lavoratori provocata dalla prossima chiusura di Villa Santa Maria. L'assessore ha spiegato che al comune non spetta più il compito di creare case riposo, ma bensì quello di finanziare quote sociali che poi l'anziano potrà liberamente scegliere dove impiegare. L'intenzione della giunta è quella di favorire la ricollocazione degli ex dipendenti di Villa Santa Maria in altre strutture. Non si tratta comunque di un'operazione agevole, sia perché va tenuto conto della libertà di scelta degli imprenditori, sia perché alcuni lavoratori avrebbero bisogno di un'adeguata formazione professionale per reinserirsi.

Intanto sta andando avanti il tavolo tra amministrazione comunale e sindacati per affrontare i problemi dei lavoratori, ed entro il 30 giugno gli ospiti di Villa Santa Maria saranno ricollocati presso le strutture che hanno scelto.