Politica



Siglato il patto per le politiche urbane per il cibo

venerdì, 11 maggio 2018, 14:07

di barbara ghiselli

"Un primo passo, un inizio". Così è stata definita la firma fatta questa mattina a palazzo Ducale che sancisce l'impegno della provincia di Lucca e dei comuni di Lucca e Capannori nel " Patto per le politiche urbane per il cibo" , Patto che deriva dalla Carta di Milano e che promuove la sostenibilità ambientale.

Cosa si intende per sostenibilità ambientale? Il termine inteso come utilizzo sostenibile del pianeta Terra passa anche dagli accordi sottoscritti a livello locale e non solo internazionale sul tema delle politiche alimentari.

"La Carta di Milano da cui discende il patto per le politiche urbane per il cibo – ha spiegato il professore Gianluca Brunori, docente esperto di politiche del cibo e bioeconomia all'Università di Pisa – rappresenta un documento partecipato e condiviso che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni future di poter godere del diritto del cibo". Brunori ha evidenziato il fondamentale ruolo da parte delle istituzioni locali per il raggiungimento dei suddetti obiettivi che possono essere ottenuti promuovendo iniziative (i comuni) e inserendosi all'interno di percorsi ed esperienze a livello europeo (la provincia) per valorizzare maggiormente quanto viene realizzato sul territorio.

Il presidente della provincia Luca Menesini ha ricordato che la provincia è partner del progetto europeo ROBUST finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 che vede la partecipazione di oltre 15 territori europei dislocati da nord a sud, da est ad ovest. Il progetto analizza le interrelazioni tra le aree urbane e periurbane rispetto alla pianificazione territoriale (protezione della risorsa contro consumo di suolo), alla cultura, alla valorizzazione delle produzioni e ai servizi.

Menesini ha poi fatto presente che sul territorio provinciale sono già state avviate iniziative di vario tipo da parte dei due comuni principali della piana: i comuni di Lucca e Capannori: rispettivamente "Orto in condotta" con le scuole e "Circulary Food" progetto vinto dal Capannori nell'ambito dei fondi dell'autorità toscana per la partecipazione che coinvolge i comuni di Lucca, Altopascio e Porcari. Queste iniziative, tra le altre, costituiranno le best practice del progetto ROBUST e saranno diffuse a livello europeo.

"La sottoscrizione del patto per il cibo – ha aggiunto Menesini – ci impegna quindi ad essere vigili sia sulle politiche urbanistiche in relazione al consumo di suolo sia ad essere attenti a quello che il suolo produce. L'assunzione di queste responsabilità, si tratti di singoli cittadini, associazioni o imprese, si traduce in precise abitudini e obiettivi di azione e sensibilizzazione che puntano ad un futuro più equo e sostenibile".

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha reso noto che le politiche alimentari e le buone pratiche correlate coinvolgono più aspetti: dai risvolti economici immediati, al rilancio dell'agricoltura, non solo per la produzione del cibo locale, ma anche come tutela della bellezza e salubrità del territorio, alla distribuzione e trasformazione, fino ai temi dello spreco alimentare.

"Con la sottoscrizione del patto per le politiche urbane per il cibo – ha dichiarato Tambellini – entriamo in una rete internazionale di politiche virtuose, di amministrazioni che in più parti del mondo si assumono gli stessi impegni nei confronti dei propri cittadini, presenti e futuri, e del pianeta nel suo insieme".

Il prossimo passo, dopo la sottoscrizione del "Patto per le politiche urbane per il cibo" potrebbe essere la creazione di un Consiglio del cibo (food council) chiamato ad esaminare il funzionamento del sistema alimentare (dal livello locale a quello regionale e statale), sviluppando strategie per migliorarlo ma soprattutto favorendo la condivisione di una politica alimentare (food policy) con le amministrazioni di riferimento.