Politica



Testaferrata: "Stop all'escalation di violenze in ambito scolastico"

sabato, 5 maggio 2018, 10:23

"Stop all'escalation di violenze in ambito scolastico". Lo afferma Simona Testaferrata consigliere comunale di Forza Italia, membro della commissione scuola, che prende posizione dinnanzi ai gravi fatti avvenuti in due Istituti lucchesi: Itc Carrara e Liceo scienze umane Paladini.



"È grave - aggiunge Testaferrata - che i professori siano stati messi alla berlina, umiliati e bullizzati. A loro in particolare ed a tutto il corpo docente va la nostra solidarietà".



La consigliere azzurra, domanda: "Installare telecamere o addirittura richiedere la presenza delle forze dell' ordine all'interno degli Istituti non delegittima ulteriormente i docenti?".



Secondo Testaferrata basterebbe "seguire il decalogo rappresentato dal regolamento d'Istituto ed applicare severe punizioni che possano anche portare a svolgere per chi sbaglia, lavori socialmente utili nei mesi estivi. La sola bocciatura potrebbe non bastare, in quanto gli stessi colpevoli, sarebbero magari comunque stati già fermati a giugno per scarso rendimento".