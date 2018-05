Politica



“Vogliamo parchi gioco accessibili a tutti”

mercoledì, 9 maggio 2018, 19:02

“Vogliamo parchi gioco accessibili a tutti”. Lo affermano Marco Martinelli presidente del gruppo Forza Italia e Simona Testaferrata che esprimono soddisfazione per l’approvazione del consiglio comunale di Lucca dell’ordine del giorno da loro presentato che impegna il sindaco e la giunta a garantire una migliore manutenzione dei parchi gioco anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle scuole, creare una rete con le associazioni del territorio che si occupano di disabilità, affinché siano individuate strategie per rendere i parchi sempre più accessibili e sicuri ad ogni bambino. I giochi – aggiungono i consiglieri azzurri- dovrebbero essere il più possibile accessibili a tutti i bimbi, perché ogni bimbo è diverso l’uno dall’altro, ma è proprio nella unicità del singolo che vi è la crescita per tutti. Attualmente –proseguono Martinelli e Testaferrata- i parchi presenti sul territorio sono con erba alta, cestini pieni di immondizia, giochi obsoleti e alcuni diventano bivacchi per extracomunitari e quindi sempre non fruibili dalle famiglie. I bimbi hanno bisogno del bello che significa decoro ed ordine perché le sane abitudini si acquistano fin da piccoli e vedendole e sperimentandole è semplice poi ripeterle. Progettare e ridisegnare parchi gioco inclusivi – concludono- dove tutti i bambini possono giocare è necessario per un Comune attento alle esigenze di ogni singolo individuo.