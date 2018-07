Politica



Aggressione, da Maniglia (Lega) solidarietà agli agenti e un auspicio: "Che questo sindaco vada a casa"

sabato, 21 luglio 2018, 15:58

"Giovane risorsa, non più ospite del centro di accoglienza che lo ha nutrito e servito fino a poco tempo fa, aggredisce un uomo cardiopatico e manda in ospedale due agenti della polizia di stato." Così inizia il comunicato di Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana che continua: "Esprimo con amarezza la mia solidarietà all'uomo aggredito, ma sono allibita e perdonate il francesismo, notevolmente incazzata, per il gesto di questo immigrato che conferma quello che la Lega dice da anni, ossia che molti di essi sono estremamente pericolosi! A nulla è servito lo spray al peperoncino spruzzatogli addosso, (perché alcuni tipi di pelle sono particolarmente resistenti) e se non fosse stato per la prontezza di riflessi dell'uomo aggredito e l'intervento degli agenti della polizia, si sarebbe consumata una tragedia".

"Viviamo in un clima di paura - prosegue l'esponente leghista - solo una settimana fa una ragazzina ha subito un'aggressione a sfondo sessuale, qualche mese fa altre 2 donne sono state picchiate e una ha riportato uno zigomo rotto, la lista è lunga, per cui oggi mi vedo costretta nuovamente a sottolineare la pericolosità di questi individui che, accolti e protetti non certo per carità umana ma per interessi, continuano imperterriti ad usare violenza ogni qualvolta ne abbiano la possibilità perché hanno la barbarie nel loro DNA. Sono davvero stanca, sia di ripetermi, sia di camminare con finestrini chiusi e sicure inserite. Chi protegge i nostri genitori anziani o i nostri figli e le nostre figlie? Solo le forze dell'ordine, che hanno il personale ridotto al minimo e che, grazie al delinquente di oggi, a Lucca hanno 2 agenti in meno, con 25 giorni di prognosi ai quali va il mio sostegno e il mio augurio di pronta guarigione".

"Il sentimento della paura - conclude Maniglia - ha come unica compagnia quello della rabbia, la gente perbene deve poter vivere tranquilla e non in un clima da Far West. L'immigrazione per troppo tempo è stata del tutto incontrollata, nonché alimentata. È arrivato il momento che i fautori di questa invasione paghino le conseguenze delle loro scelte e per ogni persona morta nel Mediterraneo e che tutti noi commemoriamo, ce ne sono almeno altre 10 che hanno subito violenza e soprusi e nei casi peggiori, tipo Pamela, una morte violenta ed atroce, senza ricevere alcun gesto di solidarietà da parte degli esponenti del Pd che sono gli unici responsabili di tutto quello che l'Europa ci ha imposto. Grazie al Ministro Salvini il vento sta cambiando e spero che il governo, di cui la Lega è protagonista, duri il più possibile e che i sindaci come il nostro, vadano a casa presto, uno ad uno".