Politica



As Lucchese, la soddisfazione dell'amministrazione per le notizie che sembrano annunciare un esito positivo del ricorso

venerdì, 20 luglio 2018, 15:42

In attesa del pronunciamento definitivo da parte della Fgci atteso per la giornata di oggi, l'amministrazione comunale esprime soddisfazione per le notizie che sembrano annunciare un esito positivo del ricorso presentato dalla Lucchese alla Covisoc relativamente alla riammissione al campionato di serie C.

Il sindaco, insieme agli assessori Stefano Ragghianti e Celestino Marchini, stanno continuando a seguire da vicino, anche in questi giorni febbrili, le vicende della squadra di calcio cittadina.

Si ribadisce, da parte dell'amministrazione comunale, la necessità che la squadra trovi in questo frangente una guida autorevole, in grado di rilanciare un progetto che metta al centro i giovani, in modo da dare una solida prospettiva di crescita nel medio-lungo periodo.