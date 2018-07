Politica



Barsanti (CasaPound) esulta: "Approvata in consiglio la mozione sulle attrezzature sportive sulle mura"

martedì, 24 luglio 2018, 12:47

"Sport gratuito e per tutti: le mura potranno diventare anche palestra a cielo aperto a impatto zero. La mozione di CasaPound è stata approvata all'unanimità". Commenta così Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound Italia, all'esito del consiglio dove è stata approvata la sua mozione sulla predisposizione di attrezzature sportive su due baluardi della mura urbane. La mozione ha avuto diciotto voti favorevoli, al termine di una seduta durata fino oltre l'una di notte.



"Si tratta di un punto che avevo inserito nel mio programma da candidato sindaco e al quale tenevamo in modo particolare - continua Barsanti - e sono quindi contento di averlo potuto realizzare da consigliere: a riprova che il programma di CasaPound era concreto e realizzabile. La mia mozione, dopo due passaggi nelle commissioni preposte e dopo aver raccolto anche il consenso della maggioranza, ha avuto l'ok dal consiglio. Il 7 agosto sarà sul tavolo dell'Opera delle mura e in tempi che spero brevi si potrà passare alla fase operativa."



"Le mura rappresentano il principale parco cittadino – conclude Barsanti – e finalmente verranno munite di attrezzature necessarie, poco impattanti e gratuite. Un modo per rendere le mura ancora più vive e accoglienti per varie attività e fasce di età. Una spinta per far tornare lo sport ad assumere un ruolo fondamentale nella politica e nel futuro della nostra città."