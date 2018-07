Politica



Bindocci: "La politica delle poltrone batte quella delle persone"

giovedì, 26 luglio 2018, 23:40

"La politica delle poltrone batte quella delle persone". Sono parole di Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato.



"La commissione dei capigruppo - prosegue il sindacalista - stamani ha definito la commissione comunale relativa alla Lucchese Calcio. Ricordiamo che a seguito delle difficoltà della Lucchese Calcio, ho chiesto alla amministrazione insieme ad altri consiglieri dell’opposizione di interessarsi immediatamente della situazione della squadra di calcio e di avere un ruolo attivo nella questione che riguarda e interessa gran parte della città.

L’amministrazione era stata fino a quel momento immobile, il sindaco rispose in Consiglio dicendo che aveva cercato molte soluzioni, senza trovarle (la famosa legge di Murphy che attanaglia il Tambellini) ed in Commissione Capigruppo Fabio Barsanti di Casa Pound si era reso disponibile a ritirare un proprio ordine del giorno se veniva fatta una commissione specifica sul tema. Commissione che convenimmo di fare e che doveva essere paritetica e partire immediatamente".

"I capigruppo di maggioranza proponevano poi una commissione con un titolo troppo generico per essere utile - incalza Bindocci - senza gettone, a dare qualche risposta, la composizione prevedeva un pari numero tra maggioranza e opposizione. Come Movimento 5 Stelle, davanti ad una prospettiva così effimera di cui condividiamo solo la non previsione del gettone, pensavamo di astenerci, però poi stamani è accaduto che oltre al danno della Lucchese calcio c’è stata la beffa dei Capigruppo di maggioranza, che contraddicendo la proposta da loro firmata al solo fine di garantirsi la presidenza della Commissione oggi modificano la loro proposta votando la costituzione di una commissione con 9 membri (5 di maggioranza e 4 di opposizione).

La proposta passa a maggioranza. Altro che paritetica e condivisa!!!".

"Dunque - prosegue Bindocci - come volevasi dimostrare l’interesse per le poltrone prevale su quello dei cittadini anche quando i posti contano poco o niente. La Lucchese non deve prestarsi ad un uso strumentale ed elettorale, ma doveva essere un momento per riflettere su quello che il Comune può fare per favorire l’interesse per gli imprenditori di investire nel calcio professionistico su Lucca. L’occasione doveva essere anche quella di intercettare le esigenze del mondo del calcio e dei tifosi su Lucca, e non di assegnare la presidenza di una commissione forse per farsene fregio in qualche comunicato stampa. Una brutta scivolone per la maggioranza e per la politica Lucchese".