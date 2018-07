Politica



“Cantiere Geal sul Brennero: servono immediate soluzioni al traffico"

lunedì, 23 luglio 2018, 23:16

“Cantiere Geal sul Brennero: servono immediate soluzioni al traffico per non isolare le attività di Borgo Giannotti”. Lo ha dichiarato Marco Martinelli presidente del gruppo di Forza Italia, su sollecitazione dei titolari di attività della zona, durante il consiglio comunale di questa sera 23 luglio. Non è concepibile fare lavori - ha aggiunto Martinelli- seppure nell’interesse pubblico senza tenere conto del danno che si reca a chi lavora. Vista le importanti ripercussioni sulla zona che inevitabilmente avrebbero avuto questi lavori era fondamentale che l’amministrazione avvisasse preventivamente sia i titolari di attività che i residenti della zona. tutto questo non è avvenuto- ha attaccato Martinelli- tanto che il Comune non ha potuto procedere a fare la doppia corsia in via salicchi fin dai primi giorni perché c’erano le auto parcheggiate. Martinelli che fin da subito si è interessato del problema ha avanzato una precisa proposta all’amministrazione: “per migliorare la situazione sia riaperta via di San Marco a doppio senso in direzione Borgo Giannotti”.