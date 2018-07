Caos scuole a Lucca, Bianchi (M5S): "Colpa della sciagurata riforma Delrio"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 25 luglio 2018, 09:35

Giovanni Minniti, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Lucca denuncia le gravi carenze del trasporto pubblico nella città di Lucca, e più in generale nell’intera lucchesia, e chiede l'attenzione della politica

mercoledì, 25 luglio 2018, 02:21

È stata molto criticata dalle minoranze la scelta del presidente della provincia Luca Menesini di non partecipare al consiglio comunale straordinario convocato per discutere delle conseguenze della chiusura del complesso San Nicolao sulle scuole superiori Paladini e Civitali, e sulla materna Leone XII

martedì, 24 luglio 2018, 17:38

Via libera della commissione urbanistica alla deroga del regolamento urbanistico comunale per l'ampliamento del complesso immobiliare posto in via Brunero Paoli e via del Bastardo, in centro storico. La richiesta dell'intervento era stata avanzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.La struttura appartiene ai frati domenicani

martedì, 24 luglio 2018, 12:47

Commenta così Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound Italia, all'esito del consiglio dove è stata approvata la sua mozione sulla predisposizione di attrezzature sportive su due baluardi della mura urbane. La mozione ha avuto diciotto voti favorevoli, al termine di una seduta durata fino oltre l'una di notte

martedì, 24 luglio 2018, 08:45

Pure la trattativa con le suore dorotee non ha avuto buon esito, ma le istituzioni continuano a cercare una nuova sede per la scuola materna Leone XII ed è spuntata una nuova ipotesi di collocamento in centro storico. Della scuola si parlerà nel consiglio comunale straordinario che si terrà stasera

martedì, 24 luglio 2018, 08:41

Nella notte, il consiglio comunale di Lucca ha votato due mozioni: una presentata dalla consigliera azzurra Simona Testaferrata (Forza Italia) sul tema del fine vita (respinta), e un'altra di Fabio Barsanti (CasaPound) sullo sport sulle Mura (approvata)