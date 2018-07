Politica



Caro rifiuti, Montemagni (Lega): “Malaugurata gestione da parte della regione, Tari alle stelle e servizi scadenti”

venerdì, 27 luglio 2018, 14:11

"Seguendo, da tempo, la problematica-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non mi sorprendo affatto che, in Versilia, come del resto anche in tutta la provincia di Lucca, le aziende siano sottoposte ad un vero e proprio salasso, con la Tari che, nel giro di pochi anni, è cresciuta di circa il 70 per cento. Un aumento abnorme - prosegue il consigliere - peraltro neanche minimamente giustificato da un servizio adeguato; quindi è chiaro che vi sia una doppia forte insoddisfazione per come chi governa la Toscana stia gestendo questo delicato comparto.Lo studio di Confcommercio-rileva Montemagni - è molto dettagliato ed evidenzia palesi ed inaccettabili storture rispetto alla media del resto del Paese; uno dei dati più significativi, riguarda i balneari, costretti a sborsare quasi un euro in più al mq. rispetto ai loro colleghi che lavorano su altri lidi. Già è complicato aprire un'impresa-sottolinea l'esponente leghista - se, poi, si sommano gabelle su gabelle, offrendo, come detto, un servizio assai mediocre, ecco che specialmente le piccole aziende, tipo quelle a conduzione familiare, risultano fortemente penalizzate. Senza dimenticare - riflette la rappresentante del Carroccio - l'annosa questione relativa ai siti di stoccaggio (vedi, ad esempio, Pioppogatto) una criticità che abbiamo più volte affrontato, segnalando le reiterate e nefaste decisioni prese in merito. Insomma - conclude seccamente Elisa Montemagni - è doverosa una rapida inversione di rotta, sanzionando pesantemente chi inquina e rivedendo le tariffe che non devono più essere, come accade in Versilia, così difformi rispetto a quanto stabilito a livello nazionale."