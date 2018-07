Politica



Cimiteri, tutti i numeri. Ricognizione e variante urbanistica per ampliarli

venerdì, 20 luglio 2018, 15:08

di eliseo biancalana

Tutti i numeri dei cimiteri lucchesi. Li ha esposti l'assessore Celestino Marchini durante l'odierna riunione della commissione lavori pubblici. La seduta era stata richiesta dai consiglieri comunali Cristina Consani (SìAmo Lucca) e da Nicola Buchignani (FdI) per avere dall'amministrazione comunale un quadro della situazione dei cimiteri del capoluogo.

Ai consiglieri Marchini ha quindi dato i dati relativi ai 72 cimiteri delle periferie e a quello urbano. Nel 2017 i cimiteri lucchesi hanno visto 1116 nuovi ingressi. A giugno di quest'anno, le tombe disponibili (già costruite) sono 19 quelle individuali, 32 le doppie e 17 le triple. Possono comunque esserne costruite altre 387, mentre quelle recuperabili sono 614 nelle frazioni e 358 nel cimitero urbano. La possibilità di procedere a inumazioni (sepolture in terra) è rimasta in 24 cimiteri. Sono possibili inoltre 380 nuove tumulazioni (sepolture in manufatto). Altre 124 inumazioni si potranno avere a seguito di alcune esumazioni. Sono invece 810 i loculi disponibili nei cimiteri, mentre 530 sono quelli recuperabili. L'assessore ha quindi quantificato in 3000 la disponibilità di posti per le salme in tutti i cimiteri, ma i numeri sono in realtà maggiori, perché ci sono tombe doppie e triple già acquistate dove possono essere sepolte ulteriori persone. Per quanto riguarda gli ossari, sono a disposizione 760 cellette, mentre 163 sono quelle recuperabili.

C'è poi il capitolo ampliamenti. Il piano cimiteri del 2001 prevedeva di ampliare 41 cimiteri, ma fino a ora ne sono state ampliati 26. Gli ultimi ampliamenti hanno riguardato i cimiteri dell'Arancio e di San Vito. A settembre dovrebbe partire l'ampliamento di quello di Nave, mentre è in progettazione l'ampliamento di quello di Sant'Alessio. Sono da ampliare anche i cimiteri di Pontetetto, Sant'Angelo, Vicopelago e Picciorana, ma per questi si attende il piano operativo, perché servirà una variante urbanistica. Gesam sta facendo inoltre una mappatura dei cimiteri esistenti per valutare ulteriori ingrandimenti. "Non è che possiamo ampliare 72 cimiteri, ne ampliamo uno per zona" ha comunque chiarito l'assessore Marchini.